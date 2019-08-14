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Новые отделы, качественные товары и сезонные спецпредложения: «Стройбаза на Алмазной» приглашает

16.08.2019 08:48|ПсковКомментариев: 1

В ночь с 12 на 13 августа многие псковичи ждали звездопад Персеид - один из самых ярких метеорных потоков, чтобы загадать самые заветные желания. К сожалению, облачная дождливая погода не оправдала надежды горожан.

Для того, чтобы увидеть скидкопад на «Стройбазе на Алмазной», не надо ждать повода - достаточно просто приехать на Поземского, 92 и обратиться в любой из магазинов. Кстати, благодаря скидкам многие строительные и ремонтные мечты псковичей осуществились на самом деле! Сегодня рассказываем о трех магазинах на стройбазе, куда стоит заглянуть в августе-сентябре, чтобы не только сэкономить, но и получить приятные бонусы.

СЕТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ «ПРОМЭКСТРА»

http://msm60.ru/magaziny-krepezha-prom-ekstra

«Стройбаза на Алмазной», торговый павильон № 28, секция 93

☎ (8112) 700-730, 70-21-22

Сеть строительных магазинов «ПРОМЭКСТРА» прекрасно знакома многим строительным компаниям Пскова и области, а также прорабам и подрядчикам. В ассортименте - более 30 000 наименований товаров строительно-отделочных материалов и хозяйственных товаров: все для строительства, ремонта дома, дачи, квартиры. Более 100 отечественных и зарубежных предприятий являются поставщиками строительных магазинов «ПромЭкстра». Среди наиболее известных торговых марок наши магазины стройматериалов предлагают своим покупателям такие как: Гранд-Лайн, Rockwool, Isover, Ursa, Пеноплекс, Плитонит, ФИТ, Cutop, Kapro, TRUPER и т.д.

Специалисты «ПРОМЭКСТРА» всегда помогут вам сделать правильный выбор по подбору материалов в сложных инженерных узлах, таких, как кровля, отопление, водоснабжение.

    

Для удобства покупателей разработана скидочная и бонусная система для постоянных клиентов, которая позволяет значительно экономить денежные средства. Персональная дисконтная карта компании «ПромЭкстра» выдается покупателям при покупке товаров или накоплении чеков на сумму от 3 000 руб. Не менее выгодны бонусные карты (1 бонус = 1 рублю). Бонусами можно оплачивать любые покупки. Срок действия накопленных бонусов - 1 год. Более подробную информацию можно получить у продавцов-консультантов магазина.

Кроме того, в магазине регулярно проводятся различные акции на определенные виды товаров. В частности, до 20 августа при покупке 5 радиаторов РОМЕРР скидка на полипропилен ЛАММИН составит 25%. До 25 августа при наличии скидочной карты скидка на 127 трубу - 5%.

«ДАНИЛА ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР»

«Стройбаза на Алмазной», торговый павильон № 28, секция 16

☎ 8-905-295-21-12

Сооружение печи – сложный процесс, с которым не справиться в одиночку. Да и для того, чтобы работать с деревом, медью, сталью и камнем на высшем уровне, требуется долго и кропотливо учиться. «ДАНИЛА ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР» - это дружная команда, включающая профессиональных кузнецов, мастеров по работе с медью и латунью, дизайнеров и архитекторов, отлично разбирающихся во всех существующих стилях печей.

Здесь готовы работать даже с вычурными концептами и нетипичными конструкциями. Более того, не просто «готовы», а именно на этом и специализируются. Чем сложнее заказ – тем интереснее. При этом вы можете быть уверены в том, что вы получите качественный высокопрофессиональный результат.

Кирпичные печи любого уровня сложности (русские печи, банные печи непрерывного и периодического действия, отопительно- варочные печи, голландские печи, печи Кузнецова, печи-финки), большие открытые камины, барбекю-комплексы на любой вкус, в том числе и сделанные из кирпича или облицованные натуральным камнем, уличные очаги и печные комплексы, печи-камины - вот неполный перечень того, что проектируют, устанавливают, ремонтируют и обслуживают специалисты, работающие здесь.

Самое главное: то, что вы заказываете в мастерской «ДАНИЛА ПЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕР», прослужит вам долгие годы верой и правдой.

ВСЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И САНТЕХНИКИ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №29, секция 106

☎ (8112)66-81-42

Спешите познакомиться с новым магазином «Все для вентиляции и сантехники» на «Стройбазе на Алмазной»! Здесь вы найдете большой выбор вентиляторов, воздуховоды и комплектующие к ним, любые изделия из тонколистовой стали (в том числе по вашим эскизам), сантехнические товары, ТЭНы, отливы, водостоки, большой выбор скотча разных цветов, герметики, метизы, а также товары для сада и огорода.

Цены - низкие, продавцы - любезные и грамотные.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #скидки #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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