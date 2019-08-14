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В Кадастровой палате рассказали, как уменьшить налоги на жилье

21.08.2019 16:52|ПсковКомментариев: 0

Оспорить кадастровую стоимость квартиры, дома или гаража без суда смогут жители 16 регионов страны, в которых в этом году началось проведение государственной кадастровой оценки всех объектов капитального строительства.

Фото: istock

Как пояснили «Российской газете» в Федеральной кадастровой палате Росреестра, речь идет о всех зданиях, помещениях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, машино-местах, единых недвижимых комплексах, расположенных на территориях каких регионов, как Кабардино - Балкарская республика, Республика Карелия, Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, Брянская область, Мурманская область, Орловская область, Псковская область, Свердловская область, Томская область, Ярославская область, Ханты-Мансийский АО.

А в целом по отдельным видам объектов недвижимости государственная кадастровая оценка проводится сейчас в 65 регионах страны.

Эксперты напоминают, что кадастровая стоимость - это основа расчета налога на недвижимое имущество. Для того, чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости.

Как происходит процесс определения кадастровой стоимости? После того, как сформирован перечень объектов недвижимости, которые нужно оценить, у местных органов власти есть месяц на то, чтобы оповестить собственников о начале процедуры.

Проводят государственную кадастровую оценку специально созданные в регионе государственные бюджетные учреждения. Сначала готовится предварительный отчет о проведенной оценке, который размещается на сайте ГБУ, выполнившего работу.

Этот предварительный отчет находится там в течение 60 дней, чтобы собственники недвижимости могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Причем направить их заинтересованные лица могут любым удобным способом - напрямую в ГБУ, проводившее оценку, подать заявление через портал госуслуг или через МФЦ.

«У правообладателя есть 60 дней на ознакомление с предварительным отчетом, но при этом подать замечания, согласно законодательству, необходимо в течение 50 суток. Следует отметить, что замечания к промежуточным отчетным документам должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: такие, как ФИО, кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. Кроме того, к замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости», - поясняет эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Татьяна фон Адеркас.

Таким образом, предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость (до того, как начнут начисляться налоги) и исключить необходимость обращаться в суд или комиссию для пересмотра. При этом собственники не несут никаких материальных затрат.

Длительный срок рассмотрения предварительных результатов оценки дает возможность обработать максимальное количество обращений до утверждения результатов определения кадастровой стоимости. А утверждают окончательные итоги государственной кадастровой оценки региональные власти.

Источник: Псковская Лента Новостей
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