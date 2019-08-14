Недвижимость

Дом предводителя дворянства XVII в. продан в Пскове

В Пскове продан Дом предводителя дворянства XVII в. на улице Советской, 52-а. Как сообщает комитет по управлению государственным имуществом Псковской области, 21 августа состоялся конкурс по продаже нежилого здания - объекта культурного наследия федерального наследия с земельным участком, находящегося в собственности Псковской области.

Конкурс признан состоявшимся, объект недвижимости продан ООО «Исток Заречье» за 4 558 000 рублей.

Дом предводителя дворянства расположен на территории Романовой горки и является частью известного комплекса памятников псковского гражданского зодчества XVII в. В 1724 г. камергер Псковской провинции Алексей Федорович Яхонтов купил его у ближнего боярина, графа Петра Матвеевича Апраксина. В 1804 г. дом куплен приказом общественного призрения, в 1824 г. его купило Псковское городское общество для губернского предводителя дворянства. В «Ведомости о древних зданиях в г. Пскове», представленной уездным предводителем дворянства губернатору Пскова 30 апреля 1842 г., здание названо «дворянским домом». Как «Дом предводителя дворянства» значится оно у И. Ф. Годовикова (1857 г.), «Домом дворянского собрания» называет его И. И. Василев, «Дворянским домом» - В.Гедимин (1903 г.).

После Октябрьской революции до 1951 г. здание занимал народный суд. В 1960-е годы оно использовалось под общежитие культпросветучилища, затем передано Псковской областной филармонии.

27 июня 2016 года в здании обрушилась стена. Аварийный объект был огорожен для обеспечения безопасности и предотвращения проникновения на территорию памятника и угрозы жизни и здоровья граждан.