Недвижимость

Кадастровая палата Псковской области: Какие бывают выписки из ЕГРН

Из реестра недвижимости можно получить самые различные сведения о недвижимости и правах собственности на нее, а также о сделках, которые были проведены по отношению к этой недвижимости. О всех тонкостях получения сведений Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель начальника отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

- Сведения из единого государственного реестра недвижимости (могут понадобиться для получения актуальных сведений, уточнения технических характеристик объекта недвижимости для совершения различных сделок, - объяснила Дарья Чернецова.

По словам эксперта Кадастровой палаты по Псковской области, самые распространенные выписки об объектах недвижимости — это «Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» и «Выписка об объекте недвижимости», которая содержит наиболее полную информацию о недвижимости и зарегистрированных правах на нее.

- Если вам необходимы сведения о переходе прав на конкретный объект, то нужна «Выписка о переходе прав на объект недвижимости», которая содержит данные о каждом из правообладателей в очередности, согласно записям соответствующего раздела ЕГРН о регистрации перехода прав от одного лица к другому, - пояснила Дарья Чернецова.

Сведения о зарегистрированных правах на определенную дату или период времени содержатся в «Выписке о правах отдельного лица» на имевшиеся(имеющиеся) у него объекты недвижимости».

- Данная выписка содержит сведения ограниченного доступа, - подчеркнула Дарья Чернецова. - Её Вы можете получить, только если являетесь правообладателем недвижимости (либо представителем).

Одним из видов предоставления сведений из ЕГРН, содержащих обобщенную информацию, является «Кадастровый план территории», который содержит сведения обо всех объектах, расположенных в пределах заданного квартала, подробно отражает границы установленных земельных участков, объектов капитального строительства. Чаще всего кадастровый план территории требуется для подготовки межевого или технического плана, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

- Если нужна информация только о кадастровой стоимости объекта недвижимости то заказываете в «Выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Она бесплатна», - сообщила эксперт.

В «Выписка о зоне с особыми условиями использования территорий, территориальной зоне, территории объекта культурного наследия, территории опережающего социально-экономического развития, зоне территориального развития в Российской Федерации, об игорной зоне, о лесничестве, лесопарке, об особо охраняемой природной территории, особой экономической зоне, охотничьих угодьях, об административно-территориальном делении, о береговой линии (границе водного объекта)» содержится информация о зонах с особыми условиями использования территорий, ее площадь и режим использования.

«Выписка о границе между Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта» отображается план (чертеж, схема) границы между субъектами РФ, границы муниципального образования и границы населенного пункта, указывается реестровый номера границ и реквизиты правовых актов.

- Законом о регистрации предусмотрено предоставление сведений в виде «Копии документов», - отметила Дарья Чернецова.

Можно запросить копию межевого или технического плана, копию документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН, а так же «Выписку о содержании правоустанавливающего документа», в которой указываются реквизиты правоустанавливающих документов, наименование органа (организации), выдавшего документ, дата и номер государственной регистрации сделки.

Так же Законом о регистрации установлены и такие виды выписок как: «Выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов», «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве», «Выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным», «Справка о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости».

Более подробно о содержании выписок из ЕГРН можно ознакомиться в Приказах Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 и от 20.06.2016 № 378.

- Запросить сведения из реестра недвижимости можно через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале www.rosreestr.ru, который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать сведения, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости, - рассказала эксперт.