Недвижимость

Псковичи стали чаще регистрировать договоры долевого участия

В Псковской области зафиксирован рост сделок - более чем в три раза - по регистрации договоров участия в долевом строительстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Росреестра региона, где подвели итоги регистрационных действий за 7 месяцев 2019 года.

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в обозначенном периоде составило - 1596 в тоже время, за аналогичный период 2018 года было зарегистрировано - 546 ДДУ. Общее количество зарегистрированных прав участников долевого строительства и прав застройщика за вышеуказанный период составляет 2034, в аналогичном периоде прошлого года - 863.

Напомним, что в законодательстве о долевом строительстве с 1 июля 2019 года, а также в федеральных законах, регламентирующих положение деятельности застройщиков, произошли существенные изменения, в частности обеспечительную функцию между застройщиком и дольщиком, будет осуществлять эскроу-счет.

После 1 июля 2019 года реализовывать квартиры с использованием счета-эскроу придется и в тех домах, которые строятся сейчас. Однако это правило не действует для домов с высокой степенью готовности.

Также изменились требования о привлечении денежных средств в строительство объектов. Если застройщик оформил кредит на строительство, то участники долевого строительства будут перечислять средства на счета-эскроу в счет уплаты цены ДДУ, которые должны быть открыты в уполномоченном банке, предоставившем целевой кредит, пояснили в ведомстве.