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Россияне смогут запросить сведения о недвижимости онлайн с сайта Кадастровой палаты

27.08.2019 14:31|ПсковКомментариев: 0

Минэкономразвития России приняло изменения в порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Согласно поправкам, получить выписку об объектах недвижимости можно с сайта Федеральной кадастровой палаты.

Порядок предоставления сведений из ЕГРН, согласно законодательству, предусматривает форму запроса, способы получения госуслуги, а также основания для отказа в предоставлении сведений из ЕГРН. Сегодня заявитель, независимо от места своего нахождения, может получить сведения из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости как в виде бумажного документа, так и в электронном виде.

Согласно поправкам в порядок предоставления сведений, внесенным приказом Минэкономразвития от 19.07.2019 № 433, выписки из ЕГРН теперь можно получить с сайта Кадастровой палаты.

К общедоступным сведениям относятся, в том числе, сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и сведения о переходе прав. Запрос на предоставление таких сведений в электронном виде не требует заверения электронной подписью.

При формировании запроса на предоставление сведений ограниченного доступа в электронном виде запрос заверяется квалифицированной электронной подписью заявителя.

«Для проведения различных сделок в любой момент времени гражданам может потребоваться, например, подтверждение права собственности на объекты недвижимости – и соответствующие выписки из госреестра. Предоставление сведений из ЕГРН в электронном виде фактически в режиме онлайн позволяет повысить качество и оперативность оказания госуслуг и существенно сократить временные затраты заявителя», - сказал замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.

Он отметил, что сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме, имеют такую же юридическую силу, как и сведения из ЕГРН в виде бумажного документа. «Выписка, полученная с сайта Кадастровой палаты после запуска сервиса по выдаче сведений, будет заверяться усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав», - отметил Павел Чащин.

В частности, выписка из ЕГРН может потребоваться, например, при проведении сделки купли-продажи: с ее помощью можно уточнить зарегистрировано ли право собственности на объект, характеристики объекта недвижимости, наличие обременений или ограничений и т.д.

- Новый порядок упростит получение сведений из ЕГРН, - прокомментировала нововведение Елена Шефова, помощник директора Кадастровой палаты по Псковской области. – Мы, надеемся, что новая возможность заинтересует заявителей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области, филиалом только за июль было предоставлено 32519 выписок из ЕГРН в электронном виде.

Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на противодействие незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение деятельности «сайтов-двойников». Для предотвращения деятельности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату. Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, данную проблему необходимо рассматривать комплексно. «С точки зрения административного регулирования, Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений – модернизациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае ниже, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами», - говорил Тухтасунов.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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