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Недвижимость

Псковский ДСК изготовит панели для шведского застройщика

28.08.2019 16:16|ПсковКомментариев: 1

Известный шведский застройщик Bonava и псковский домостроительный комбинат, входящий в ГК «ЛУГ», заключили договор на поставку трехслойных панелей для строительства петербургского жилого комплекса Magnifika. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГК «ЛУГ», из Пскова в Санкт-Петербург эти изделия начнут доставлять с начала октября.

Производством по чертежам Bonava займется псковский домостроительный комбинат (ДСК). По договору, панели будут трех видов: обычные, клинкерные и матричные.

«Запустить такое производство на ДСК, вдохнуть в завод новую жизнь, не допустить его банкротства позволила полная модернизация после вхождения ДСК в ГК "ЛУГ". На комбинате установлено современное оборудование, которое позволяет производить конкурентоспособную продукцию. Наша продукция теперь востребована не только в Пскове, но и за пределами не только региона, но и страны», - подчеркнули в пресс-службе ГК «ЛУГ».

До модернизации ДСК мог производить только стандартные панели 121-й серии, известные еще с «брежневских» времен.

Эксперты предполагают, что в качестве поставщика псковский ДСК выбран по причине гарантированного трафика поставки и высокого качества продукции.

Шведская компания «Bonava» - девелопер жилья, который работает с 1930-х годов и сейчас занимает лидирующие позиции в этом сегменте в Северной Европе. Сегодня в «Bonava» работает около 2000 человек. Компания ведет бизнес на восьми рынках: в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии и Латвии. Акции фирмы котируются на Стокгольмской бирже «Nasdaq».

Строительный адрес ЖК «Magnifika»: Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, 11, рядом со станциями метро «Новочеркасская», «Ладожская», «Площадь Александр Невского». Предполагается, что когда здание отдадут в эксплуатацию - там будет 15 этажей, 35 квартир (24 варианта планировки).

Источник: Псковская Лента Новостей
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