Недвижимость

В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно за несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН, в том числе и Псковская область. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа будет доступна для объектов по всей стране.

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами: чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

- Для работы с сервисом будет необходима подтвержденная учетная запись пользователя на сайте «Госуслуги», - отметила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. - Если учетная запись не подтверждена, то вход в сервис невозможен. Также будет невозможен вход в сервис, если профиль заявителя не будет заполнен полностью.

Марина Бочарникова рассказала о широком спектре возможностей нового сервиса Федеральной кадастровой палаты. Он включает:

• заказ и получение сведений (выписок) об объектах недвижимости в виде юридически значимых электронных документов за рекордно короткое время;

• работа с несколькими объектами недвижимости и выписками одновременно;

• пакетная загрузка списка объектов недвижимости и автоматический поиск их в базе;

• формирование заказов, состоящих из нескольких и даже десятков/сотен выписок;

• удобная онлайн оплата всех выписок заказа сразу, а не каждой отдельно;

• заказ сведений только о зарегистрированных объектах недвижимости (таким образом получение уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН исключено);

• просмотр информации по своим объектам недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость сведения о правах, сведения об ограничениях (обременениях) прав);

• отслеживание статуса исполнения заказанных документов;

• скачивание полученных документов как всех сразу, так и отдельных выписок по мере готовности;

• просмотр полученных документов в печатном виде без скачивания в режиме онлайн (визуализация).

Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга существующих механизмов в связи с высоким запросом на получение госуслуг в электронном виде, говорит заместитель министра экономического развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

«Ведомство стабильно удерживает лидирующие позиции по оказанию государственных услуг в электронном виде - достаточно сказать, что в прошлом году 65% всех услуг оказаны в «цифре». В то же время, технологии развиваются очень динамично, и многие решения уже устарели. Гражданам иногда было проще обратиться к сайтам-посредникам, которые оказывают свои услуги в разы дороже, но не могут гарантировать актуальность выданных сведений. Наша задача - предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные сервисы, которые позволяют получить информацию практически в режиме онлайн», - сказала Виктория Абрамченко.

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

«Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении различных сделок с недвижимостью. Например, когда необходимо проверить объект перед покупкой, уточнить собственников, проанализировать возможные ограничения и обременения. При разработке сервиса мы учитывали все функциональные возможности, которые так необходимы пользователям – удобную архитектуру по принципу «интернет-магазина», гибкость заполнения, простой поиск. Но, что особенно важно, благодаря новым техническим инструментам мы смогли сократить время предоставления сведений с нескольких дней до нескольких минут, что особенно важно для получения актуальной информации на момент сделки», - сказал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало время работы заявителей. В дальнейшем сервис будет также поддерживать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.

Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное подтверждение.

Федеральная кадастровая палата Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. Приказом министерства экономического развития РФ определяется возможность предоставления сведений из ЕГРН Федеральной кадастровой палатой. В 2018 году объём обработанных запросов Федеральной кадастровой палатой вырос более чем на 20% до 74 млн. В первом полугодии 2019 – уже более 51 млн.

Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на противодействие незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение деятельности «сайтов-двойников». Для предотвращения деятельности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату.

Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, рынок перепродажи сведений оценивается в 3 млрд рублей, и данную проблему необходимо рассматривать комплексно. «С точки зрения административного регулирования, Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений – модернизациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае дешевле, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами», - говорил Тухтасунов.

Сервис по выдаче сведений из ЕГРН Федеральной кадастровой палаты предоставляет выписки по объектам недвижимости из следующих регионов:

Республика Адыгея (Адыгея); Республика Бурятия; Республика Алтай; Республика Дагестан; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Калмыкия; Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Северная Осетия - Алания; Республика Тыва; Республика Хакасия; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Красноярский край; Хабаровский край; Архангельская область и Ненецкий АО; Астраханская область; Волгоградская область; Воронежская область; Ивановская область; Иркутская область; Калининградская область; Камчатский край; Костромская область; Курганская область; Липецкая область; Магаданская область и Чукотский АО; Мурманская область; Новгородская область; Омская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Псковская область; Рязанская область; Сахалинская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тюменская область; Ульяновская область; Забайкальский край; Еврейская автономная область; Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сервис обладает понятным интерфейсом, содержащим привычные и удобные инструменты для работы:

• удобный поиск объектов недвижимости в базе по кадастровому номеру или адресу;

• сортировка найденных объектов по различным критериям (площадь, кадастровая стоимость и т.д.)

• выбор нескольких видов выписок для одного объекта недвижимости;

• формирование заказа: удаление / добавление объектов или выписок;

• загрузка списка объектов из файла csv;

• поиск документов в заказах по различным критериям (кадастровый номер, дата заказа и т.д.);

• скачивание и просмотр заказанных документов.