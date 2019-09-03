Недвижимость

ВТБ запускает первый этап проекта «Цифровая ипотека»

ВТБ реализует пилотный проект нового сервиса по оформлению цифровой ипотеки. Теперь клиенты без посещения офиса могут подать заявку, открыть свой личный ипотечный кабинет и получить одобрение по кредиту. Услуга доступна на сайте vtb.ru.

В рамках нового сервиса клиенты могут оставить заявку на ипотеку на приобретение готового или строящегося объекта недвижимости, а также рефинансирование. Для того чтобы воспользоваться услугой, заемщику на сайте в разделе «Ипотека» достаточно выбрать интересующую программу и заполнить форму для получения средств. Если банк принимает по заявке положительное предварительное решение, то клиенту предоставляется доступ в личный кабинет. Вход в него осуществляется при успешной идентификации по номеру телефона, после ввода пароля из СМС.

Чтобы получить окончательное решение банка, заемщику в личном кабинете необходимо заполнить электронную анкету и загрузить сканы документов. Онлайн-помощник подскажет, какие документы необходимо собрать для выбранного объекта недвижимости. В случае возникновения вопросов есть возможность проконсультироваться с менеджером в чате и получить оперативный ответ. Клиенты могут удаленно согласовать понравившееся жилое помещение и записаться на проведение сделки в банк. Помимо этого в личном кабинете заемщику доступен кредитный калькулятор. Также клиент всегда может проверить статус как по своей заявке, так и по объекту.

«В рамках новой стратегии ВТБ как технологичный банк стремится предоставлять клиентам удобные дополнительные цифровые сервисы. Возможность получить одобрение по ипотеке в цифровом формате – это еще один шаг к сокращению времени заемщика на оформление кредита. Благодаря современному и безопасному онлайн-управлению заемщики смогут самостоятельно получать информацию по ипотечной заявке в любое удобное для них время. Пока сервис доступен жителям московского региона, но уже до конца года мы планируем расширить его действие на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Масштабирование на всю сеть планируется в следующем году», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Первый этап проекта «Цифровая ипотека» запускается в тестовом режиме. Решение по предварительному одобрению кредита принимается в среднем за 30 секунд. В дальнейшем через личный кабинет заемщик сможет заказать оценку объекта недвижимости, а также оформить онлайн все сервисы и услуги, необходимые для покупки квартиры. Кроме того, клиентам будет предоставлена возможность приглашать в свой кабинет агента по недвижимости для участия в подготовке ипотечной сделки.