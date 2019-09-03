Недвижимость

Новые улицы делают ЖК «Smart» в Пскове доступнее и удобнее для его будущих жителей

ЖК «Smart» в Пскове становится доступнее и удобнее для его будущих жителей. На прошлой неделе открылось движение по новой улице Юности и новому участку улицы Инженерной, которые должны стать основными артериями нового жилого квартала.

Удобные парковочные карманы, светофоры, 4 полосы для движения и современная дорожная инфраструктура. Одним словом - Smart во всем уже сегодня на улицах любимого Пскова, подчеркивают в ГК «ЛУГ».

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Скоро вдоль этих улиц появятся современные и красивые новостройки с большими дворовыми территориями и современными детскими площадками и рекреациями. Первые дома квартала уже хорошо видны на пересечении улиц Юности и Инженерной.

Подробности о новых возможностях «Smart» можно узнать по телефону 793 793.