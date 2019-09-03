Недвижимость

Банк «Открытие»: Сколько денег можно вернуть при покупке квартиры в ипотеку

Покупка квартиры стала обычным делом для многих, особенно с появлением ипотеки. Более половины сделок с недвижимостью происходит с привлечением кредитных средств, и в качестве поддержки граждан государство предоставляет возможность вернуть денежные средства, выплаченные в качестве налогов при приобретении жилой недвижимости c использованием ипотечного кредита и выплаты процентов по нему. Это имущественный налоговый вычет. Максимальная сумма, подлежащая возврату, может составить 650 тыс. руб. О том, на что можно рассчитывать, рассказывает Татьяна Хоботова, территориальный менеджер по работе с партнерами по ипотеке Северо-Западного филиала банка «Открытие».

Основной вычет при приобретении квартиры в ипотеку ничем не отличается от вычета при обычной покупке.

Максимальный размер вычета составляет 2 млн. руб., соответственно вернуть можно 13% от этой суммы - 260 тыс. руб.

Право на вычет возникает после получения акта приема-передачи квартиры (при покупке по договору долевого участия) или даты оформления права собственности согласно выписке из ЕГРН (при покупке по договору купли-продажи). Подавать документы на вычет в налоговый орган можно по окончанию года, когда возникло на него право, в вычет можно включить как свои, так и заемные средства (с юридической точки зрения кредитные средства также считаются расходами).

В течение всего времени действия максимальный размер налогового вычета менялся:

- приобретение недвижимости 1999 - 2002 гг. - не более шестисот тысяч рублей,

- с 2003 по 2007 год - не более одного миллиона рублей,

- с 2008 по 2013 год - двух миллионов рублей.

При этом купившим недвижимость до 2014 года положен вычет только по одному объекту собственности.

Есть еще ряд особенностей, о которых надо знать при покупке недвижимости, например:

- после 2014 года можно использовать вычет по нескольким объектам, но суммарно не более 2 млн руб. , т.е. можно получить налоговый вычет при приобретении квартиры за 1200,0 тыс. руб. - 156 тыс. руб. и покупки комнаты за 800,0 тыс. руб. - 104 тыс. руб., в совокупности вычет составит не более 260 тыс. руб.

- в налоговый вычет можно включить расходы на отделку квартиры, если это новая квартира и в договоре указано, что она сдается без отделки,

- учитываются расходы на строительство дома,

- при долевой собственности право получения вычета получает каждый собственник, например : квартира принадлежит в долях - 40% мужу, 60% - жене, то вычет будет предоставлен по 40% недвижимости - мужу и 60 % жене.

Вычет по ипотечным процентам.

При покупке жилья в ипотеку кроме основного вычета можно получить вычет по уплаченным кредитным процентам (также вернуть 13% от фактически уплаченных процентов по ипотеке). При этом для сделок, совершенных в 2014 году и позже, установлен лимит возврата средств по процентам в 3 миллиона рублей (к возврату 390 тыс.руб.). Если кредитный договор заключен до 1 января 2014 года, то применяются старые нормы, и размер вычета по кредитным процентам не ограничен.

Вычет по кредитным процентам можно получить не только по договорам ипотеки, а по любому целевому займу, направленному на приобретение/строительство жилья (пп.4 п.1 ст.220 НК РФ). Например, если займ получен у работодателя, и в договоре написано, что целевое использование - покупка конкретной квартиры, то можно получить налоговый вычет по выплачиваемым кредитным процентам. Если такой записи в договоре не будет, то, несмотря на то, что займ потрачен на покупку жилья, вычет нельзя будет получить (Письмо Минфина от 08.04.2016 №03-04-05/20053).

При рефинансировании ипотечного кредита также можно получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту (пп.4 п.1 ст.220 НК РФ). При этом важно, чтобы в новом договоре было четко указано, что он выдан для рефинансирования прошлого (целевого) кредита.

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим эту сферу деятельности, является Налоговый кодекс РФ, статья №220 «Имущественные налоговые вычеты».