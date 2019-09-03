Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: Полезные советы по получению копий документов из ЕГРН

Кадастровая палата по Псковской области сообщает, что порядок и условия предоставления сведений в виде копий документов из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) установлены Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», а также изданными в соответствии с ним приказами Минэкономразвития России.

По словам эксперта Кадастровой палаты, следует обратить внимание на тот факт, что сведения из ЕГРН в виде копии документа являются сведениями ограниченного доступа и предоставляются только лицам, указанным ФЗ №-218. На этом основании – заявитель или его представитель должен подтвердить свои полномочия на получение сведений в виде копий документов (доверенность, справка от нотариуса, копия любого другого документа-основания, позволяющего получать такие сведения и т.п.).

- На момент выдачи сведений органом регистрации – они должны быть актуальными, - отметила Нина Волкова, начальник отдела ведения архива Кадастровой палаты по Псковской области. - На объекты со статусом «архивный», «аннулированный» и при наличии каких-либо ограничений копии не предоставляются.

Предоставление данной услуги платное. Ее размер установлен приказом Минэкономразвития от 10.05.2016 №291. Внесение платы должно быть осуществлено не позднее семи календарных дней с момента получения уникального идентификатора начисления. При представлении запроса в бумажном виде при личном обращении уникальный идентификатор начисления выдается заявителю в момент подачи запроса. Внесение платы осуществляет лицо, подавшее запрос.

Внесенная плата подлежит возврату:

- полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН;

- в случае внесения ее в большем размере. Возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы;

- в случае если запрос представлен с нарушением Порядка предоставления сведения (приказ МЭР РФ от 23.12.2015 №968, п. 52). Например, из запроса невозможно установить, копия какого документа запрашивается; не приложен документ, позволяющий получить данную копию; форма запроса не соответствует утвержденной, отсутствует подпись и т.д. Такие запросы считаются неполученными и не рассматриваются органом регистрации прав.

При отсутствии запрашиваемых документов – заявителю направляется уведомление. Плата не возвращается.

- Копии документов могут быть предоставлены в форме электронного документа и в форме документа на бумажном носителе, - подчеркнула Нина Волкова. - Плата за копию в электронном виде меньше и получить ее можно быстрее.

Чтобы избежать случаев отказа в предоставлении сведений в виде копий ввиду их отсутствия в реестровых (до 01.01.2017 кадастровых) делах - можно позвонить по телефону или обратиться непосредственно в филиал и узнать имеется документ в деле или нет. Все телефоны размещены на официальном сайте.

Для получения копий межевых планов – информацию можно видеть на публичной кадастровой карте. Все земельные участки, границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством, отображены на карте. Пользоваться нужно картой Росреестра, которая регулярно обновляется, и ее данные соответствуют сведениям, имеющимся в ЕГРН.