Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Как внести сведения о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН

В Кадастровой палате по Псковской области сообщили, что ранее учтенный объект недвижимости - это тот объект, который учтен до 1 марта 2008 года либо он не был учтен, однако права на него зарегистрированы, не прекращены и он имеет условный номер.

Если сведений о ранее учтенном объекте нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), вы можете внести их одним из следующих способов:

подать заявление о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости. Заявителю необходимо обратиться в удобный по местоположению офис приема Многофункционального центра или через личный кабинет на портале Росреестра (http://rosreestr.ru/) с соответствующим заявлением.

подать запрос о предоставлении сведений из ЕГРН о вашем объекте недвижимости с приложением устанавливающего или подтверждающего право заинтересованного лица на объект недвижимости. Вы можете запросить как выписку об объекте недвижимости, так и выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Такой запрос может подать любое лицо и, если сведения в ЕГРН о ранее учтенном объекте недвижимости отсутствуют, они будут внесены в ЕГРН.

По словам эксперта Кадастровой палаты, к заявлению необходимо приложить документ о праве на объект недвижимости или его копию, заверенную в установленном порядке (например, свидетельство на право собственности на землю; сведения, содержащиеся в похозяйственных книгах могут быть использованы для включения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах капитального строительства).

Следует учитывать, что Законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не ограничен перечень вышеуказанных документов, представляемых в качестве оснований для внесения в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. В связи с этим сведения о ранее учтенном объекте недвижимости могут быть внесены в ЕГРН на основании любого документа, устанавливающего или подтверждающего право заинтересованного лица на соответствующий объект недвижимости, при этом такой документ должен быть выдан уполномоченным органом (организацией), отвечать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания соответствующего документа на момент его издания.

При наличии установленных оснований вам могут отказать во внесении сведений. Например, если нет сведений, что такой объект считается ранее учтенным либо сведения уже внесены в ЕГРН.

Сведения о ранее учтенном объекте недвижимости вносятся в ЕГРН бесплатно, так как госпошлина уплачивается только за государственную регистрацию прав.

Срок внесения сведений в ЕГРН не должен превышать пяти рабочих дней с момента поступления заявления или запроса. В тот же срок после их внесения вам должны выдать (направить) выписку из ЕГРН.