Недвижимость

Псковский Росреестр: «Дачная амнистия» продлена, но срок ее действия ограничен

2 августа текущего года вступил в силу Федеральный закон № 267-ФЗ, который продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.

Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что с 1 марта 2019 года упрощенный порядок прекратил свое действие, но многие граждане не успели решить вопрос с оформлением недвижимости на садовых земельных участках.

Продление «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года позволяет садоводам оформить свои дома в упрощенном порядке при наличии только двух документов. Так, с начала действия закона (с 02.08.2019), гражданами зарегистрированы права на более 30 садовых домом.

Таким образом, для постановки на кадастровый учет и регистрацию права собственности на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке для садоводства, требуется только технический план такого объекта недвижимости и правоустанавливающий документ на земельный участок (если земля зарегистрирована в Едином государственном реестре недвижимости, то правоустанавливающий документ предоставлять не нужно). Учитывая изложенное, теперь не требуется направлять в органы местного самоуправления уведомления о планируемых строительстве (реконструкции) и уведомления об окончании строительства (реконструкции) таких объектов.

Однако Управление Росреестра обращает внимание, что упрощенный порядок, установленный вышеуказанным законом, не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (например, дома), созданные на земельных участках, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в границах населенного пункта. Для таких объектов требуется направлять в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы уведомления о планируемом строительстве (реконструкции) и об окончании строительства (реконструкции).