Недвижимость

Презентация нового жилого комплекса состоится в Пскове 21 сентября

ГК «Стройиндустрия» приглашает всех желающих на презентацию нового жилого комплекса «Усадьба», расположенного по адресу: Псков, ул. Торошинская, 10. Представители застройщика расскажут участникам встречи о концепции ЖК и планировках квартир.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в самой компании, презентация состоится 21 сентября в 12.00 в деловом центре «Уолл-стрит» по ул. Льва Толстого, 1.

Жилой комплекс «Усадьба» - это современный четырехэтажный 48-квартирный кирпичный дом с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами с отделкой «под чистовую». Минимальная общая площадь квартир составляет 36,7 кв. м, максимальная - 94,5 кв. м. В доме запроектировано индивидуальное отопление.

Как сообщают в ГК «Стройиндустрия», жилой комплекс возводится в соответствии с современными требованиями к комфорту. В проект благоустройства территории включены следующие элементы:

зона отдыха для детей и взрослых, хозяйственные площадки, внутриплощадочные проезды. Детская игровая площадка будет оборудована игровыми конструкциями: качалка-балансир, песочница, игровой комплекс. Также здесь запроектированы отдельные площадки для сушки белья и чистки ковров;

парковка на 20 мест на территории ЖК;

территория, свободная от застройки, будет озеленена газонами и засажена вишнёвыми деревьями;

предусмотрено создание условий для удобного передвижения маломобильных групп населения, в том числе отдельные парковочные места для транспортных средств людей с инвалидностью.

На данный момент закончены работы по устройству фундамента и технического этажа. Рабочие осуществляют кирпичную кладку первого этажа.

Записаться на презентацию можно по телефону: +7 (811) 229-30-65.