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Недвижимость

Заседание комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков пройдет 4 октября

19.09.2019 09:45|ПсковКомментариев: 0

Отдел землеустройства управления Росреестра по Псковской области сообщает, что на территории Псковской области в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов 60:18:0142801 (СНТ Вишенка), 60:18:0184801 (СНТ Великорецкое)  в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от 4 июня 2019 г. № 01573000069190000320001 выполняются комплексные кадастровые работы.

В связи с этим управление уведомляет всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: г. Псков. ул. О. Кошевого, 4 (адрес работы согласительной комиссии) или на официальных сайтах администрации Псковского районаадминистрации Псковской области и управления Россреестра по Псковской области.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов 60:18:0142801, 60:18:0142801 состоится 4 октября на улице О. Кошевого, 4 в 9 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 12 сентября по 03 октября и с 7 октября по 22 ноября.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 «О государственном кадастре недвижимости" и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-план территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Теги: #Росреестр
Источник: Псковская Лента Новостей
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