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Классика уюта и тепла: начинаем осень с акций «Стройбазы на Алмазной»

20.09.2019 17:31|ПсковКомментариев: 0

Что такое осень? Это скидки. Не везде, правда, но на «Стройбазе на Алмазной» - точно! Многие магазины снижают цены на свои товары и услуги в осенний период, после бума весеннего и летнего строительного сезона. Воспользуйтесь выгодными предложениями: ремонт должен быть экономным!

«Классика уюта» 

«Стройбаза на Алмазной», пав.1, секция 11А

http://msm60.ru/magazin-klassika-uyuta

☎(8112)700-624, 8-953-237-19-91

Более 6000 видов карнизов, 400 вариантов рулонных штор и 270 моделей вертикальных жалюзи - не говоря о других способах декора окна! Все это - «Классика уюта» на «Стройбазе на Алмазной».

Шторы-плиссе, римские, рулонные и бамбуковые шторы, вертикальные и горизонтальные жалюзи - на чем остановить свой выбор? Дизайнеры советуют отталкиваться от ваших потребностей и характера интерьера. К примеру, если вы хотите полностью блокировать солнечный свет (например, в спальне), то отдайте предпочтение плотным портьерам.

Если же комната напротив очень темная, то целиком завешивать окна не стоит — лучше выбрать более легкие, светлые шторы, которые пропускают свет. Чтобы не пришлось выбирать между этими двумя вариантами, повесьте шторы с жалюзи под ними, поскольку жалюзи можно опускать или поднимать по желанию. Определиться с тем, что подходит именно вашему интерьеру, поможет магазин «Классика уюта».

Кстати, выбирая декор окна, вы сразу можете подобрать и гармонирующую с ним по стилистике межкомнатную дверь из шпона или экошпона. Есть в «Классике уюта» и выбор металлических входных дверей.

Магазин работает в режиме шоу-рум: здесь вы найдете как образцы товаров в наличии, так и на заказ.

Также вы можете воспользоваться услугой замера и установки карнизов и арок проемов, ремонта и восстановления жалюзи.

           

В настоящее время в магазине действует акция на вертикальные жалюзи от фабрики «Уют». Постоянная скидка от 3 до 10% предоставляется новоселам и пенсионерам (при предъявлении подтверждающих документов).

Магазин «Муравейник»

«Стройбаза на Алмазной», пав.1. Секция 15

http://msm60.ru/magazin-muravejnik

☎ (8112) 79-35-67, 79-30-50

«Муравейник» - из тех магазинов, что не нуждаются в особом представлении. Его знают все - как профессионалы, так и обычные псковичи.

В ассортименте магазина «Муравейник» - входные и межкомнатные двери, обои от бумажных до горячекатаных виниловых на флизелиновой основе, карнизы настенные и потолочные, плинтусы напольные и для потолка, дверная фурнитура и другие товары, которые могут пригодиться при проведении ремонта.

Всегда в зале - красные ценники, которые отмечают товар, участвующий в распродаже. Например, сейчас вы можете подобрать виниловые обои на свой вкус по приемлемым ценам.

Сэкономить при покупке в «Муравейнике» можно и воспользовавшись фирменной дисконтной картой - ее дарят при покупке от 10000 рублей. Если вы начинаете с более скромных покупок, то можете приобрести скидочную карту: 5%-ную за 150 рублей, 10%-ную - за 300 рублей.

«Аквафор» 

http://msm60.ru/akvafor-filtry-dlya-vody

«Стройбаза на Алмазной», пав. 13, секция 85

☎(8112) 60-06-58, 8-906-223-66-41

Уют в доме - это не только теплые цвета, натуральные материалы, плетеная мебель, цветы, подушки и пуфики... Это еще и кофейно-чайная атмосфера, а значит - чистая вода, которую приятно и полезно пить.

Магазин фильтров для воды «Аквафор» - это разнообразные системы очистки воды для квартир, коттеджей и офисов. Каждый фильтр АКВАФОР сделан из безопасных материалов, глубоко очищает питьевую воду и снижает потребление одноразовых пластиковых бутылок.

Опытные специалисты магазина «Аквафор» на «Стройбазе на Алмазной» будут рады помочь вам с выбором оптимальной модели фильтра, решат все вопросы, связанные с монтажом и сервисом. Также среди услуг, которые предоставляются магазином, - химический и бактериологический анализ воды, расчёт необходимой мощности систем водоподачи, подбор насосного оборудования и систем водоочистки холодной и горячей воды, гарантийное и сервисное обслуживание промышленного оборудования, выполнение проектов разделов водоснабжения и канализации.

Акционная цена в магазине сейчас действует на уникальный фильтр Аквафор Морион, который устраняет все вредные примеси из водопроводной воды любого качества и делает её полезной для здоровья. Покупка обойдется в 8900 рублей.

В черте Пскова действует бесплатная доставка товара.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #ремонт #Стройбаза на Алмазной
Источник: Псковская Лента Новостей
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