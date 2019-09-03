Недвижимость

Осенние скидки «Стройбазы на Алмазной»: двери, электрика, пол и все для ремонта

Смена сезона - не повод откладывать ремонт до следующего года. Осенью снижается стоимость на стройматериалы, так как многие люди стараются начать и закончить строительство дома летом, когда погодные условия позволяют. Между тем, на пороге XXI век, и современные материалы и технологии легко позволяют производить строительные и ремонтные работы и в холодное время года.

Сегодня мы расскажем о сентябрьских скидках «Стройбазы на Алмазной», которые позволят существенно сэкономить бюджет на этапе закупки материала.

Магазин «Континент дверей»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 30

http://msm60.ru/kontinent-dverej

(8112)56-77-49, 8-911-888-79-79

Двери в интерьере сегодня выполняют функциональную и декоративную роль одновременно. Они разграничивают пространство комнат, обеспечивают шумоизоляцию, подчеркивают красоту декора. Сегодня производители выпускают самые разнообразные входные и межкомнатные двери, которые отличаются по внешнему виду, цвету, стилю, внутренней начинке, прочности, материалу изготовления.

Разобраться во всем ассортименте простому покупателю, конечно, нелегко. Лучше доверить это профессионалам, например, прийти в магазин «Континент дверей» на «Стройбазе на Алмазной». Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать именно ту дверь, которая вам нужна.

В перечне брендов, представленных в магазине, - входные двери торговой марки Ferroni, Форпост, BRAVO, «Уральские двери», межкомнатные двери BRAVO, VellDoris. Также здесь вы можете приобрести окна и всю необходимую фурнитуру.

Покупая двери и окна, вы можете не беспокоиться о поиске услуг установки: в «Континенте дверей» есть мастера, которые сделают все быстро и качественно (стоимость зависит от размеров проема).

Обратите внимание на товары, отмеченные красным ценником: на них действует специальная акционная цена. Вся информация - у продавцов-консультантов!

Магазин «Первый Строй дисконт»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

http://msm60.ru/magazin-pervyj-stroj-diskont

8-911-399-60-77, 8-992-291-92-44

Все для качественного и красивого ремонта вы найдете в магазине «Первый Строй дисконт». Здесь есть и плитка (напольная и настенная), и затирки, и штукатурка, и краски, и лаки, и герметика, и порожки, и наличники, есть даже сантехника - унитазы, раковины, как обычные, так и стеклянные, и керамические.

Большим спросом в магазине всегда пользуется ламинат: в «Первом Строй дисконте» представлен большой выбор этого напольного покрытия, причем по очень низким ценам. Ламинат давно и заслуженно считается отличным материалом: он износоустойчив, прекрасно смотрится в любом интерьере и не требует постоянного внимания, а значит, помогает вам экономить время на уход за домом.

Кроме того, недавно ассортимент магазина пополнил большой выбор крепежа.

В «Первом Строй дисконте» вы купите все и сразу. И, что самое главное, - по оптовым ценам! Слоган магазина так и звучит: «Дешевле - только бесплатно!»

Электро-ЭМ

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1, секция 16

http://msm60.ru/magazin-elektro-em

(8112) 702-401, 8-965-812-24-01

Семь дней в неделю, без обеда и до 19.00 на «Стройбазе на Алмазной» для вас работает магазин продукции электротехнического назначения «Электро-ЭМ».

Если вы делаете в квартире ремонт, являетесь электромонтажником-профессионалом или просто проходя мимо вспомнили, что нужно поменять перегоревшую лапочку дома - обращайтесь! Специалисты помогут выбрать электрику для любых задач: от замены батарейки в пульте дистанционного управления до поставки и монтажа высоковольтного оборудования.

Основная сфера деятельности компании «Электро-ЭМ» относится к нагревательному оборудованию с электроприводом, электроустановкам, продаже проводов, кабелей, световым электроприборам, техническим средствам, электротехнике.

Всегда в наличии и на заказ светодиодные лампы и светильники брендов ABB, Schneider Electric, Legrand,IEK, ASD.

А еще в «Электро-ЭМ» вы всегда найдете специализированные FITO лампы и светильники для рассады, роста растений.

Скидки предоставляются постоянным клиентам. Кроме того, каждый месяц в магазине проходят различные акции. Например, в сентябре школьники и студенты получают скидку 10% на все настольные светильники. Более подробная информация - у продавцов-консультантов.

«Мир современного пола» («Топтыгин»)

http://msm60.ru/magazin-napolnyh-pokrytij-toptygin

«Стройбаза на Алмазной», торговый павильон № 29, секция 99

8-921-214-47-21

Сегодня невозможно представить современный и красивый дом или офис без ухоженного пола. Самый простой и бюджетный способ обновить надоевший интерьер в квартире - это ковер, уверены в магазине «Топтыгин» на «Стройбазе на Алмазной». А еще ковром можно зонировать пространство или сделать нужный акцент в помещении.

Яркие, скромные, классические, большие и прикроватные - богатый ассортимент ковров, представленных здесь, позволит превратить любой интерьер в особенный. Совершая покупку, не забудьте сказать кодовую фразу: «Псковская Лента Новостей» - и получите скидку 10%!

Кроме того, на большой площади магазина «Топтыгин» разместился широчайший ассортимент линолеума, плитки, ламината, арт-винила и доски. Определиться с тем, что подойдет именно вам, помогут опытные консультанты.

Чтобы сэкономить на покупке, обратите внимание на красные ценники - их в магазине довольно много.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!