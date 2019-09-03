Недвижимость

Набережная Великой преображается вместе со строящимся ЖК «Парус De Luxe»

Набережная реки Великой в Пскове преображается вместе со строящимся жилым комплексом «Парус De Luxe». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГК «ЛУГ», уже сегодня появляются очертания дома, которые будут встречать псковичей и гостей города при въезде на Завеличье по основной магистрали района.



Сегодня на стройке:

ведутся фасадные работы

специалисты приступили к внутренним работам

устанавливаются витражные окна балконов

производятся работы по устройству инженерных систем

ведется подготовка к благоустройству территории.

«Мы уверены, что данный объект станет одним из украшений завеличенской береговой линии реки Великой», - отметили специалисты ГК «ЛУГ».

Выбрать квартиру можно на сайте проекта http://parus-deluxe.ru. Оставляйте заявку - менеджер свяжется с вами, даст подробную консультацию и организует индивидуальную экскурсию на стройплощадку.

Важно: помещения оформляются в собственность с обязательной регистрацией в Росреестре.

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