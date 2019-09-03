Набережная Великой преображается вместе со строящимся ЖК «Парус De Luxe»

Набережная реки Великой в Пскове преображается вместе со строящимся жилым комплексом «Парус De Luxe». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГК «ЛУГ», уже сегодня появляются очертания дома, которые будут встречать псковичей и гостей города при въезде на Завеличье по основной магистрали района.
Сегодня на стройке:
«Мы уверены, что данный объект станет одним из украшений завеличенской береговой линии реки Великой», - отметили специалисты ГК «ЛУГ».
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