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Какой материал идеально подойдет для напольного покрытия в частном доме?

27.09.2019 13:36|ПсковКомментариев: 0

В доме все должно быть идеально. Он просто обязан быть местом, которое притягивает и скорее зазывает. Конечно, это очень сильно зависит от женщины, которая в нем обитает, и от настроений в семье, но в первую очередь домашний уют - это задача дизайна его интерьера. Когда дома все красиво, эстетично и комфортно, его совершенно не хочется покидать.

Важно не только то, как отделаны внутренние помещения, но и внешняя фактура. Вопрос облицовки всегда актуален, особенно в современном мире, полном невероятного количества разных идей и вариантов отделки: начиная цветовой гаммой, заканчивая материалами. Фасад должен быть красивым и современным, и даже к выбору уличных ступеней стоит подойти серьезно.

Материалы и расцветки

Если театр начинается с вешалки, то дом - с крыльца. Это должно быть обязательно очень красиво, но в первую очередь - практично. Уличные ступени должны быть:

  • стойкими к непогоде;
  • выдерживать любые температуры;
  • выдерживать любую весовую нагрузку.

Если мы говорим о стопроцентном качестве и неоспоримой надежности, то стоит рассмотреть керамогранит. Это материал высочайшего качества, выдерживающий все три главных условия.

Кроме того, он очень красивый. Выбрать расцветку вы можете сами: гамма оттенков кажется бесконечной. Есть также самый модный тренд последних месяцев - имитация натурального камня, и именно он прекрасно впишется в любой интерьер и подойдет к любому дизайну.

Плечом к плечу с керамогранитом идет материал под названием «клинкер». Он также  очень прочный и долговечный и имеет разные рисунок и фактуру. Матовая клинкерная плитка смотрится настолько изящно, что гости точно отметят ваш утонченный вкус.

И клинкер, и керамогранит устойчивы к любым погодным условиям. Конечно, если его укладывали настоящие профессионалы, которые добросовестно исполняли свою работу. Ураган, метель и зной не страшны этим материалам, они не в состоянии деформировать или разрушить покрытие ваших ступеней. Даже в сезон затяжных дождей они выстоят, не дав ни единой трещинки.

Придомовая территория

Для многих собственный дом - это способ спрятаться от чужих взглядов и жить подальше от соседей. Однако многие чаще рассматривают такой вариант существования ради очень важных и приятных вещей: бани и сада. Для этих целей также всегда есть дача, которая является временным жилищем для многих. Места отдыха тоже должны быть красивыми, поэтому дорожки в саду - очень важная деталь общего внешнего вида.

Клинкерный кирпич прекрасно подходит для отделки тропинок, ведущих к дому. Мы уже описывали выше все его преимущества, и здесь в этом случае они также влияют на его выбор. Для внешней облицовки банного домика он тоже прекрасно подойдет, ведь не реагирует на перепады температур.

Стили и расцветки

Лучшим решением для дома на сегодняшний момент являются два цвета: серый и бежевый. Это не значит, что вся квартира должна быть в этих цветах: вы можете разбавлять их зеленым, розовым красным и любым другим полюбившимся цветом.

Пол должен быть практичного цвета, но при этом идеально вписываться в интерьер.

Сегодня в тренде три цвета напольного покрытия:

Именно эти оттенки позволяют маскировать пыль, скапливающуюся на полу в течение дня. Не все могут позволить себе делать влажную уборку каждый день, именно поэтому стоит выбирать именно такую расцветку, на которой не будет выделяться загрязнение. Особенно хорошо видно на черном, именно поэтому, отдавая предпочтение черной плитке и черной мебели, Вы должны быть готовы к постоянному мытью и протиранию поверхности.

  1. Темно-серый.
  2. Ярко-молочный.
  3. Средне-коричневый.
Источник: Псковская Лента Новостей
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