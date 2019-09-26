Недвижимость

В начале октября завершается прием замечаний по результатам кадастровой оценки недвижимости в восьми регионах

В первых числах октября истекает срок ознакомления с проектом отчета о результатах государственной кадастровой оценки (ГКО) в восьми регионах России: республиках Карелия, Якутия, Удмуртия, в Белгородской, Оренбургской, Псковской, Саратовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

Всего в 2019 году 65 регионов России проводят государственную кадастровую оценку недвижимости согласно 237-ФЗ.

«В Псковской области государственная кадастровая оценка проводится в отношении объектов капитального строительства. Её проводит ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки»», - пояснила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. – «В следующем году аналогичная работа будет проведена в отношении земельных участков в разрезе земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; лесного фонда; водного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов.

Марина Бочарникова отметила, что проведение ГКО необходимо для установления актуальной кадастровой стоимости объектов недвижимости, являющейся основой для расчета налога на недвижимое имущество.

«Некорректно определенная кадастровая стоимость логично влечет за собой ошибочное начисление налога, ‑ отмечает эксперт Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас, – поэтому гражданам рекомендуется ознакомиться с промежуточными результатами новой кадастровой стоимости (сведения также должны быть доступны на сайте организации-исполнителя работ), и в случае несогласия направить мотивированные замечания в установленный срок».

По закону, срок подачи замечаний к отчету заканчивается на 10 дней раньше окончания срока ознакомления с ним. Датой представления замечаний считается день представления их в региональное ГБУ и МФЦ либо день подачи через портал государственных и муниципальных услуг. Если замечания были направлены почтой, днем их представления считается день, указанный на штемпеле уведомления о вручении. После обработки полученных замечаний ГБУ на своем официальном сайте публикует скорректированный промежуточный отчет, содержащий результаты пересчета. «Кроме того, учреждение должно опубликовать информацию о неучтенных замечаниях с обоснованием причин, по которым они не были включены в перерасчет», – говорит эксперт.

После согласования и проверки промежуточного отчета уполномоченный орган субъекта утверждает результаты определения кадастровой стоимости. Утвержденные результаты ГКО вступают в силу с 1 января года, следующего за годом ее проведения, но не ранее чем через месяц со дня опубликования отчета.

Напомним, в России продолжается переходный период от определения кадастровой стоимости в соответствии с нормами 135-ФЗ к ее определению по нормам 237-ФЗ. Цель данного закона – повышение открытости связанных с государственной кадастровой оценкой процедур. Применение норм 237-ФЗ позволит обеспечить своевременную корректировку данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), а также внедрить единые методологических стандарты проведения ГКО. Роль Федеральной кадастровой палаты в процессе определения кадастровой стоимости в рамках нового закона сводится к предоставлению сведений о ней. По старому закону, Кадастровой палатой также никогда не проводилась государственная кадастровая оценка, а в случае изменения характеристик при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости использовалась утвержденная субъектом средняя стоимость одного квадратного метра.

Эксперты Федеральной кадастровой палаты рассказали, как происходит государственная кадастровая оценка в России по новому закону. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости. Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость (до того, как на объект начнут начисляться налоги, рассчитанные по такой кадастровой стоимости) и предотвратить необходимость обращаться в суд или комиссию для пересмотра. При этом длительный срок рассмотрения предварительных результатов оценки дает возможность обработать максимальное количество обращений до утверждения результатов определения кадастровой стоимости. А утверждают окончательные итоги государственной кадастровой оценки органы власти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане получают доступный инструмент для корректировки кадастровой стоимости заранее, что позволяет им избежать обращения в комиссию для пересмотра уже утвержденных результатов или их оспаривания в судебном порядке. Несомненным плюсом такой системы исправления неверно определенной кадастровой стоимости недвижимости можно назвать сокращение временных затрат», - отмечала ранее Татьяна фон Андеркас.