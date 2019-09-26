Недвижимость

На улице Ижорского батальона в Пскове создали зону обслуживающих и деловых объектов

Очередные изменения в Правила землепользования и застройки внесли депутаты Псковской городской Думы на сессии 27 сентября.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, для территории по улице Ижорского батальона между домами №№18 и 22 принято решение территориальную зону Р3 «зона зеленых насаждений общего пользования» изменить на территориальную зону Д3 «зона обслуживающих и деловых объектов», ориентировочной площадью 1670 кв. м.

В границах улиц Гдовская, Гущина, Олега Кошевого и Александра Невского площадью ориентировочно 3,4 га, территориальную зону Ж2 «зона малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (2-5 этажа)» изменят на зону Ж3 «зона смешанной застройки (1-4 этажа) с возможностью организации приусадебного участка».