Недвижимость

Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 17 лет

Россияне оформляют ипотеку в среднем на 17 лет. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на три года, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА Новости.



По мнению экспертов, средний срок ипотечного кредита в России вырос, поскольку банки и застройщики проводят совместные программы, в рамках которых стараются продать клиенту более дорогостоящий объект недвижимости. Чтобы его купить, нужна большая сумма кредита, получить которую заемщик может только при увеличении времени выплаты кредита.



Так, средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости выросла по сравнению с 2018 годом на 10% и по итогам августа составила 2,5 млн рублей. Аналитики отметили, что на размер кредита влияет и снижение ключевой ставки, вслед за которой банки снижают процентные ставки.