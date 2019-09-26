Недвижимость

Где в Пскове получить бесплатную оценку недвижимости и консультацию от риелтора?

Осень - отличное время для решения квартирного вопроса. Хотите продать или купить недвижимость? Начать стоит с обращения к специалистам.

Агентство недвижимости «Про Эстейт» предлагает услуги компетентных риелторов.

«До недавнего времени псковичи знали нас по названию «Арт Эстейт», но из-за проблемы с регистрацией товарного знака был произведен ребрендинг, - пояснили Псковской Ленте Новостей в фирме. - Сейчас в команду входят игроки рынка недвижимости со средним стажем работы 7 лет. За 2018 год через компанию прошло более 300 объектов, а это более 600 клиентов которые доверились нашим специалистам, а самое главное - среди них 25% клиентов, которые уже пользовались услугами компании до этого».

Компания находится в самом центре города, в отреставрированном «Доме Медема» на улице Гоголя, 14, где ждут клиентов в обновленном уютном офисе, чтобы помочь решить любые проблемы и вопросы, связанные с покупкой или продажей недвижимости.

Риелторы фирмы работают как со вторичным рынком любого ценового сегмента (самая крупная сделка - 25 млн. рублей), так и с новостройками – актуальные предложения в 16 жилых комплексах Пскова. Это и бюджетные студии от 900 тысяч рублей, и элитное жилье, к примеру, объекты в ЖК «ТЭЦ на Великой».

Агентство недвижимости «Про Эстейт» специализируется на объектах только в пределах города.

Если вы хотите оценить свое жилье, получить анализ уже существующих предложений на рынке, съехать от родителей, расширить площадь, а, может, наоборот разменять квартиру, реализовать сертификат или материнский капитал, воспользоваться ипотекой или получить помощь в ее оформлении, сами нашли объект, который вам нравится, или же покупателя, но не знаете с чего начать – компания «Про Эстейт» может быть вам полезна.

В «Про Эстейт» можно бесплатно оценить недвижимость и получить консультацию. Далее клиент самостоятельно принимает решение: работать с компанией, заплатив за готовое решение, или пробовать оформить сделку самостоятельно.

Отзывы можно прочитать в группе ВКонтакте.

За подробной информацией можно обратиться по телефону: 70-26-70 или по адресу: Псков, Гоголя 14, каб. 34.