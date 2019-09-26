Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Архитектор провалов
Дом от А до Я
Я/Мы… Право на мнение
не думай о Yota
Сапоги на первые морозы
и снова #Пушкинбал
умное освещение
Где переобуть машину?
Как уменьшить платежи за землю?
30 лет успеха
Инвестклимат - благоприятный
Телефон прямого эфира 56-73-72
Как сделать дома тепло
 
 
 
ещё Недвижимость 26.09.2019 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 03.10.2019 09:060 Где в Пскове получить бесплатную оценку недвижимости и консультацию от риелтора? 02.10.2019 08:141 Обманутых дольщиков может стать вдвое больше 28.09.2019 15:000 Средний срок ипотечного кредита в России вырос до 17 лет 27.09.2019 13:360 Какой материал идеально подойдет для напольного покрытия в частном доме? 27.09.2019 12:170 На улице Ижорского батальона в Пскове создали зону обслуживающих и деловых объектов
 
 
 
 
 
Самое популярное 01.10.2019 13:436 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 30.09.2019 19:4614 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 02.10.2019 16:176 Архитектор провалов 02.10.2019 15:2271 Я/Мы… Право на мнение 30.09.2019 12:3821 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Где в Пскове получить бесплатную оценку недвижимости и консультацию от риелтора?

03.10.2019 09:06|ПсковКомментариев: 0

Осень - отличное время для решения квартирного вопроса. Хотите продать или купить недвижимость? Начать стоит с обращения к специалистам.

Агентство недвижимости «Про Эстейт» предлагает услуги компетентных риелторов.

«До недавнего времени псковичи знали нас по названию «Арт Эстейт», но из-за проблемы с регистрацией товарного знака был произведен ребрендинг, - пояснили Псковской Ленте Новостей в фирме. - Сейчас в команду входят игроки рынка недвижимости со средним стажем работы 7 лет. За 2018 год через компанию прошло более 300 объектов, а это более 600 клиентов которые доверились нашим специалистам, а самое главное - среди них 25% клиентов, которые уже пользовались услугами компании до этого».

Компания находится в самом центре города, в отреставрированном «Доме Медема» на улице Гоголя, 14, где ждут клиентов в обновленном уютном офисе, чтобы помочь решить любые проблемы и вопросы, связанные с покупкой или продажей недвижимости.

Риелторы фирмы работают как со вторичным рынком любого ценового сегмента (самая крупная сделка - 25 млн. рублей), так и с новостройками – актуальные предложения в 16 жилых комплексах Пскова. Это и бюджетные студии от 900 тысяч рублей, и элитное жилье, к примеру, объекты в ЖК «ТЭЦ на Великой».

Агентство недвижимости «Про Эстейт» специализируется на объектах только в пределах города.

Если вы хотите оценить свое жилье, получить анализ уже существующих предложений на рынке, съехать от родителей, расширить площадь, а, может, наоборот разменять квартиру, реализовать сертификат или материнский капитал, воспользоваться ипотекой или получить помощь в ее оформлении, сами нашли объект, который вам нравится, или же покупателя, но не знаете с чего начать – компания «Про Эстейт» может быть вам полезна.

В «Про Эстейт» можно бесплатно оценить недвижимость и получить консультацию. Далее клиент самостоятельно принимает решение: работать с компанией, заплатив за готовое решение, или пробовать оформить сделку самостоятельно.

Отзывы можно прочитать в группе ВКонтакте.

За подробной информацией можно обратиться по телефону: 70-26-70 или по адресу: Псков, Гоголя 14, каб. 34.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 582 человека
03.10.2019, 09:480 Кремль начал сбор предложений по изменению порядка выборов в Госдуму 03.10.2019, 09:360 «Жертвы перестройки» - в России придумали новую категорию льготников 03.10.2019, 09:350 Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, сбившего девушку на Рижском проспекте в Пскове 03.10.2019, 09:130 Кабина выгорела в МАЗе на улице Поземского в Пскове
03.10.2019, 09:060 Где в Пскове получить бесплатную оценку недвижимости и консультацию от риелтора? 03.10.2019, 08:560 Мебельный цех горел на улице Поземского в Пскове 03.10.2019, 08:410 Бардовские песни и прожженный блюз сыграют музыканты из Петербурга на сцене «Доброго рока» 5 октября 03.10.2019, 08:331 Компаниям рекомендовали запретить дорогие подарки для сотрудников
03.10.2019, 08:180 Скидки на кефир и топленое молоко «Прасковья Молочкова» будут действовать в магазинах «Магнит» в течение недели 03.10.2019, 08:131 Китайский фонд может купить компанию «Интурист» 03.10.2019, 08:022 Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5% 02.10.2019, 22:150 В Минприроды РФ заявили о ежегодном ущербе от волков в 10 млрд рублей
02.10.2019, 21:502 Минтруда предложило упростить предоставление гражданства учителям, врачам и энтомологам 02.10.2019, 21:360 С псковской страховой компании приставы взыскали шестимиллионный долг 02.10.2019, 21:250 В Бежаницком районе сотрудники МЧС провели профилактический рейд в рамках операции «Отопительный сезон» 02.10.2019, 21:190 УМВД России по Псковской области призывает добровольно сдать оружие, находящееся в незаконном обороте
02.10.2019, 20:520 В «Клубе рассказов» поговорили о войне со школьниками из Новоржева 02.10.2019, 20:430 В России снизилось производство газировок и соков из-за холодного лета 02.10.2019, 20:220 В военной прокуратуре Псковского гарнизона организовано надзорное сопровождение осенней призывной кампании  02.10.2019, 20:072 Пресненский районный суд принял иск о «доведении до гомосексуализма»
02.10.2019, 19:540 Великолукская школа № 5 получит спортивный инвентарь от РФС 02.10.2019, 19:432 Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на «культурную субботу» 02.10.2019, 19:422 На Рижском проспекте в Пскове сбили девушку 02.10.2019, 19:050 Пенсионера, страдающего потерей памяти, разыскивают в Псковском районе
02.10.2019, 18:452 Россия и Эстония провели совместные рыбоохранные рейды на Чудском и Псковском озерах  02.10.2019, 18:390 «Пушкинские дни» подготовили музейщики «Михайловского» для жителей и гостей Праги 02.10.2019, 18:232 В Пскове «Северную орхидею» привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства 02.10.2019, 18:080 Члены Совета ветеранов ИК-6 отметили День пожилого человека экскурсионной поездкой
02.10.2019, 18:050 Андрей Козлов: То, что псковские сельхозпредприятия избалованы льготами, громко сказано 02.10.2019, 17:590 Дожди возможны завтра в Псковской области 02.10.2019, 17:490 Кадастровая палата разъяснила жителям Псковской области порядок выдачи документов после регистрации или кадастрового учета 02.10.2019, 17:490 Yota запускает новую рекламную кампанию «Не думай о Yota»
02.10.2019, 17:370 В Псковской области будут отреставрированы 29 объектов культурного наследия 02.10.2019, 17:351 Главные проблемы системы здравоохранения Псковской области обсудят активисты отраслевого профсоюза 02.10.2019, 17:356 В Пскове планируют отремонтировать автовокзал и закупить почти 300 автобусов 02.10.2019, 17:270 В День пожилого человека Псково-Изборский музей-заповедник посетило больше 200 человек
02.10.2019, 17:151 Уборка зерновых в Псковской области завершена на 95% 02.10.2019, 17:010 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: Памяти Виталия Скнара 02.10.2019, 17:000 Дмитрий Олюнин представил стратегию развития банка ВТБ на заседании Консультационного совета акционеров 02.10.2019, 16:590 В «Акваполисе» отметили День пожилого человека
02.10.2019, 16:243 «Ростелеком» обеспечил «умным освещением» улицы Пскова 02.10.2019, 16:230 Работники ГП ПО «Фармация» отмечены профсоюзными наградами в связи с 75-летием предприятия 02.10.2019, 16:176 Архитектор провалов 02.10.2019, 16:030 ВТБ Капитал Инвестиции и НПФ «Сафмар» договорились о сотрудничестве
02.10.2019, 15:541 В Великих Луках определен подрядчик для строительства детского сада на улице Заслонова 02.10.2019, 15:390 «Годная шинка»: где псковичам переобуть машину дешевле, быстрее и надежнее 02.10.2019, 15:2271 Я/Мы… Право на мнение 02.10.2019, 15:080 «Дом Советов» с Андреем Козловым. ВИДЕО
02.10.2019, 15:055 В Псковской области несовершеннолетние осужденные сходили в театр и библиотеку 02.10.2019, 14:560 Руководитель Псковского Гидрометеоцентра рассказала, когда в регион придет снег 02.10.2019, 14:520 В РЖД рассказали о ценах на билеты в 2020 году 02.10.2019, 14:330 Скидки на окорок и корейку будут действовать в магазинах «Деревня Соловьи» до конца октября
02.10.2019, 14:260 Псковичи могут читать бесплатно 55 тысяч книг онлайн 02.10.2019, 14:181 Пятилетний план развития Псковской области обсудил губернатор с руководителями предприятий 02.10.2019, 14:070 В ПсковГУ пройдет образовательный интенсив по геймификации 02.10.2019, 14:000 В «Доме Советов» глава комитета по экономической политике и АПК Псковского областного Собрания Андрей Козлов
02.10.2019, 13:593 Более половины россиян не захотели отправлять детей на учебу за рубеж 02.10.2019, 13:490 Более 300 заявок подано на участие в областной ярмарке «Осень - 2019» 02.10.2019, 13:420 Псковский Красный Крест организовал юбилейное торжество для ветерана труда 02.10.2019, 13:340 ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
02.10.2019, 13:250 Выставка произведений художника – архитектора Геннадия Дирко откроется в Пскове 02.10.2019, 13:170 Псковская трудовая инспекция оштрафовала порховский агрохолдинг 02.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым 02.10.2019, 13:031 Умер известный чешский певец Карел Готт
02.10.2019, 12:510 Псковские депутаты обсудили взаимодействие с ветеранами 02.10.2019, 12:450 Торошинские школьники приняли участие в квесте «Праздник национальной кухни» с иностранными студентами ПсковГУ 02.10.2019, 12:380 Полицейские встретились со школьниками из Палкинского района 02.10.2019, 12:3615 Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер»
02.10.2019, 12:291 Более тысячи школьников со всей России посетят Псковский драмтеатр этой осенью в рамках программы «Моя Россия» 02.10.2019, 12:280 В Великих Луках четверо молодых людей задержаны при попытке угнать «Фольксваген» 02.10.2019, 12:191 В Овсище в Пскове отпраздновали День пожилого человека 02.10.2019, 12:120 Госпредприятие «Фармация» отметило 75 лет со дня образования
02.10.2019, 12:050 Сотрудники кадровой службы ИК-2 провели ярмарку вакансий 02.10.2019, 11:541 Более 21 тысячи пассажиров за год воспользовались авиарейсом Москва-Псков-Москва 02.10.2019, 11:540 В Псковской области запрещен ввоз 45 тонн семян шоколадного дерева 02.10.2019, 11:460 Псковичи приняли участие во Всероссийском съезде директоров культурно-досуговых учреждений в Уфе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.