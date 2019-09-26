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Минобороны будет одним платежом погашать ипотеку погибших военнослужащих

В случае гибели или смерти военнослужащих Минобороны будет досрочно погашать их ипотечные кредиты одним платежом. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в октябре, сообщает «Парламентская газета».

Авторами документа вступили члены Совета Федерации, среди которых Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутаты Госдумы во главе с Андреем Красовым («Единая Россия»). Они отметили, что для реализации будущего закона средства планируется выделять из федерального бюджета — из тех денег, которые закладываются на обеспечение накопительно-ипотечной системы военнослужащих.

«Плановые лимиты бюджетных ассигнований на указанные цели предусмотрены в предварительном распределении на 2020-2022 годы и составляет 3,8 млрд. рублей; 4,0 млрд. рублей, 3,9 млрд рублей соответственно. Таким образом средства для выплаты накоплений для жилищного обеспечения членам семей погибших военнослужащих уже предусмотрены в федеральном бюджете при формировании потребности в ассигнованиях на указанные цели с учетом расчетного увеличения численности получателей», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии уверены, что их инициатива повысит эффективность расходования бюджетных средств, поможет оперативно решать вопрос с обеспечением жильем членов семьи военнослужащего и погасить долги по ипотеке вне зависимости от того, на каком этапе находится оформление прав наследства и переоформление на наследников договора займа.

Им переходят как имущественные права, так и обязанности — в том числе по ипотеке. Они погашают задолженность солидарно в пределах переданного наследства. Чтобы переоформить договор по ипотеке на наследников, необходимо получить согласие каждого из них. Если кто-то из наследников отказывается, то другие не могут переоформить документы, а уполномоченные органы не могут продолжить погашение ипотеки. «Законопроект решает данную проблему», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас по закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» Минобороны выплачивает ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту.

Объем выплат при этом превышает в два-три раза сумму начальной задолженности, говорится в пояснительной записке. В прошлом году для погашения задолженности по 103-м таким кредитам было направлено 26,8 млн рублей, из них на погашение основного долга ушло всего 9,4 млн рублей.

Средний срок погашения указанных ипотечных кредитов составляет от 9 до 11 лет. Жилое помещение остается в залоге у кредитора до полного погашения кредитных обязательств, что влечет ограничения в пользовании и распоряжении имуществом для членов семьи погибшего военнослужащего.