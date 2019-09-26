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Недвижимость

Федеральная кадастровая палата запустит «сезонную» горячую линию по вопросам купли-продажи жилья

07.10.2019 11:02|ПсковКомментариев: 0

Федеральная кадастровая палата проведет Всероссийскую неделю консультаций по вопросам, связанным с куплей-продажей жилья, с 7 по 11 октября. Эксперты ответят на вопросы граждан о проведении различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также способах проверить собственность перед покупкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Кадастровой палате. Горячие линии и дни открытых дверей будут проведены в филиалах Кадастровой палаты по всей стране. 

Осенью рынок недвижимости традиционно оживает после летнего застоя. Однако процедура выбора и покупки жилья несет в себе различные риски. Как не стать жертвой мошенников? Как правильно выбрать квартиру? Как проверить понравившийся объект на обременения? На эти и другие вопросы ответят специалисты Кадастровой палаты во всех регионах страны в ходе горячих линий и дней открытых дверей.

Как отметил глава Федеральной Кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, проведение Всероссийской недели правовой помощи позволит гражданам разобраться в нововведениях, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок.

Так, летом 2019 года вступили в силу сразу несколько законов, вносящих изменения в привычные схемы проведения сделок с недвижимостью. С 31 июля больше не требуется нотариальное удостоверение купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей, если соответствующий договор подписан всеми долевыми собственниками недвижимости. А в августе заработал закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью.

«Изменения законодательства, регулирующего сферу недвижимости, появляются довольно часто – государство оперативно реагирует на изменения различных практик в отрасли, которые могут затрагивать интересы граждан. Для того чтобы разобраться во всем, понять, как применяется закон к конкретной ситуации, нужна консультация квалифицированных специалистов», – говорит глава Федеральной кадастровой палаты.

Парвиз Тухтасунов подчеркнул, что регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения. «Как показала практика, такой формат востребован населением: в ходе майской недели консультаций по «дачным» вопросам профессиональную правовую помощь получили более пяти тысяч человек», – напомнил он.

Проведение консультаций при совершении сделок с недвижимостью позволяет снизить количество решений о приостановлении или отказе в постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, ликвидировать риски неправильной трактовки законодательства и обезопасить граждан от проведения непрозрачных сделок. Проведение тематических «горячих линий» Федеральной кадастровой палатой становится регулярным. Так граждане со всей страны могут получать разъяснения специалистов по наиболее актуальным вопросам.

«В рамках Всероссийской недели правовой помощи Кадастровая палата по Псковской области проведет ряд мероприятий для граждан», - подчеркнула директор Филиала Марина Бочарникова.

7 и 9 октября пройдет интернет-акция «Задай вопрос директору Кадастровой палаты в ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/kadastr_pskov.

8 октября в 15:00 консультация в Центре занятости по городу Пскову.

9 октября в 15:00 пройдет открытая встреча с гражданами по вопросам купли-продажи жилья по адресу: г. Псков ул. Рабочая д.11.

Так, 10 октября с 10:00 до 13:00 будет проходить горячая линия с директором региональной Кадастровой палаты Мариной Бочарниковой. Звонить по телефону 649-301 доб. 2101.

10 октября в 14:00 эксперты Кадастровой палаты по Псковской области проведут консультации с ветеранами Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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