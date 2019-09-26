Недвижимость

Сбербанк упростил выдачу ипотеки

Сбербанк перестал требовать от ипотечных заемщиков в обязательном порядке подтверждать наличие постоянной занятости, предоставляя заверенную работодателем копию трудовой книжки. Об этом сообщается на сайте кредитной организации, пишет «Лента.ру».

Банк начал подтверждать занятость заемщиков через Пенсионный фонд России - соответствующую выписку можно будет запросить и получить онлайн при оформлении ипотеки на сервисе «Домклик», принадлежащем кредитной организации. Для подтверждения занятости таким образом заемщику потребуется номер СНИЛС.

По информации Сбербанка, весь процесс будет занимать для заемщика около пяти минут, тогда как прежний способ подтверждения занятости мог занимать до трех рабочих дней. Зарплатным клиентам Сбербанка не придется подтверждать свою занятость при оформлении ипотеки.