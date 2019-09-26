Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Как уменьшить платежи за землю?
Архитектор провалов
Инвестклимат - благоприятный
Дом от А до Я
не думай о Yota
и снова #Пушкинбал
Сапоги на первые морозы
30 лет успеха
Штраф за оскорбление коллектора
Телефон прямого эфира 56-73-72
Как сделать дома тепло
Подарок «Лидеру»
 
 
 
ещё Недвижимость 26.09.2019 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 07.10.2019 15:270 Минстрой планирует решить проблему обманутых дольщиков за пять-шесть лет 07.10.2019 14:050 Сбербанк упростил выдачу ипотеки 07.10.2019 11:020 Федеральная кадастровая палата запустит «сезонную» горячую линию по вопросам купли-продажи жилья 07.10.2019 09:540 Минобороны будет одним платежом погашать ипотеку погибших военнослужащих 03.10.2019 15:480 Дом от А до Я: все для уюта, комфорта и безопасности
 
 
 
 
 
Самое популярное 05.10.2019 16:3614 Почему я ушла из школы: Исповедь псковского учителя 07.10.2019 10:127 Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области 04.10.2019 08:530 В самолете, летевшем в Москву, скончалась двухмесячная девочка 07.10.2019 07:4612 У псковского храма, включенного в список ЮНЕСКО, началось частное строительство - градозащитники 04.10.2019 08:372 Осенний Псков. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Минстрой планирует решить проблему обманутых дольщиков за пять-шесть лет

07.10.2019 15:27|ПсковКомментариев: 0

Минстрой России намерен полностью решить проблему обманутых граждан - участников долевого строительства в течение пяти - шести лет. Об этом в понедельник в ходе заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, сообщает ТАСС. 

«В рамках трехлетнего бюджета достроить и решить все вопросы пострадавших граждан не получится, потому что это зависит не только от объема предусмотренных средств, но и от готовности самих домов, - сказал Стасишин. - Мы планируем, что в течение, наверное, пяти-шести лет мы решим вопрос с обманутыми гражданами».

Замминистра также отметил прогресс в инвентаризации проблемных объектов строительства. «У нас работает единая информационная система. Сегодня в единой информационной системе мы видим все дома, все до единого дома, по которым приостановлено строительство больше чем 6 месяцев, по которым проведена любая стадия процедуры банкротства и по которым не переданы квартиры больше шести месяцев», - пояснил он.

В середине сентября вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что кабмин проконтролирует завершение долгостроев в регионах, которые решают проблему обманутых дольщиков без участия федеральных средств. Летом 2019 года субъекты РФ получили право создавать региональные фонды защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов. Также правительство выделило федеральному Фонду дольщиков 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов в 35 регионах России с наименьшим количеством долгостроев.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 804 человека
07.10.2019, 15:540 Призовые места привезли сотрудники псковского УФСИН с чемпионата ФСИН России по многоборью со служебными собаками 07.10.2019, 15:530 В России снова начнут делать кальвадос 07.10.2019, 15:370 1000 рублей штрафа заплатит водитель «Лексуса», лишивший «Мицубиси» бампера на улице Труда 07.10.2019, 15:310 Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 9 октября
07.10.2019, 15:280 Студенты ПсковГУ будут проходить непрерывную практику в органах исполнительной власти Псковской области 07.10.2019, 15:270 Минстрой планирует решить проблему обманутых дольщиков за пять-шесть лет 07.10.2019, 15:251 Анна Кутузова официально назначена руководителем УФНС России по Псковской области 07.10.2019, 15:220 Банк «Открытие» удостоен премии SAP Value Award 2019
07.10.2019, 15:170 Мастер-класс по развитию креативности прошел в Псковском молодежном центре 07.10.2019, 15:151 Игорь Савицкий: Программа социально-экономического развития Псковской области требует серьезного экономического обоснования 07.10.2019, 15:080 Расширить формат выступлений на открытом воздухе предложил губернатор Псковскому симфоническому оркестру 07.10.2019, 14:590 Минздрав допустил запрет вейпов в России через 2-3 года
07.10.2019, 14:580 В Пскове ищут женщину, не вернувшуюся домой 4 октября 07.10.2019, 14:581 Оркестр вместо мыльных пузырей: губернатор рассмотрит проблему репертуара в псковских детских садах 07.10.2019, 14:510 На территории Великих Лук прошла операция «Букет» 07.10.2019, 14:480 Губернатор назвал симфонический оркестр Псковской филармонии визитной карточкой региона
07.10.2019, 14:450 Круглый стол, посвященный ТОСам, проходит в Пскове 07.10.2019, 14:410 В Пскове откроется выставка «Городские мотивы» 07.10.2019, 14:401 Театрально-концертную дирекцию Псковской области могут переформатировать в Фестивально-концертную дирекцию 07.10.2019, 14:290 В Великих Луках поймали пьяного водителя
07.10.2019, 14:280 ВТБ примет участие в Международном жилищном конгрессе 07.10.2019, 14:280 Николай Хондзинский: Остро стоит проблема обновления состава Псковского симфонического оркестра 07.10.2019, 14:170 В Псковской области стартовал второй этап конкурса «Народный участковый-2019» 07.10.2019, 14:160 В России больше 60% медицинских учреждений перешли на электронные больничные
07.10.2019, 14:090 В Пскове полицией изъято более 180 тысяч пачек сигарет без маркировки 07.10.2019, 14:080 Митрополит Псковский и Порховский Тихон и Михаил Ведерников мечтают о том, что сводный хор и симфонический оркестр выступят в Кремле 07.10.2019, 14:050 Сбербанк упростил выдачу ипотеки 07.10.2019, 13:580 Проблема обновления инструментов псковских оркестрантов может быть решена благодаря привлечению спонсоров
07.10.2019, 13:500 Редколлегия работает сразу над 3 томами книги «Солдаты Победы» 07.10.2019, 13:460 Почетную грамоту вручил губернатор коллективу Псковского симфонического оркестра 07.10.2019, 13:360 Псковичей приглашают принять участие в конкурсах семейного портала FamilyAlbum 07.10.2019, 13:290 Разработки инжинирингового центра ПсковГУ отличились на конференции в Севастополе
07.10.2019, 13:261 Тело мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружено во дворе на Михайловской, 1 07.10.2019, 13:210 Правительство предлагает обязать операторов связи и СМИ передавать экстренную информацию бесплатно 07.10.2019, 13:091 В Пскове начался ремонт улицы 23 Июля 07.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
07.10.2019, 12:580 В Псковской области работает комиссия Общественной палаты России по развитию социально ориентированных НКО 07.10.2019, 12:560 В Острове пойман мошенник, совершивший 11 преступлений 07.10.2019, 12:503 Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от покупки продуктов в несанкционированных точках продаж 07.10.2019, 12:400 В Псковской области открыт прием заявок на детский фестиваль «Кукарача»
07.10.2019, 12:110 «Постскриптум»: О новом резиденте «Моглино» и развитии ситуации вокруг «Псковпассажиравтотранса» 07.10.2019, 12:060 В Псковской области запрещен транзит 18 тонн греческих киви из Италии 07.10.2019, 12:020 Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год 07.10.2019, 12:010 Доходы соцстрахования хотят увеличить
07.10.2019, 11:580 Лучших молодых прозаиков, исследователей и поэтов выберут на фестивале «Мой Пушкин» 07.10.2019, 11:570 Судебные приставы Великих Лук взыскали с предприятия 860 тысяч рублей задолженности по договору поставки 07.10.2019, 11:490 Белорус пытался провести более 1300 пачек сигарет через границу в Себежском районе 07.10.2019, 11:470 Ужин при свечах состоится в кафе «Пушкиногорье» в преддверии Пушкинского бала
07.10.2019, 11:341 Путин прогулялся по сибирской тайге накануне дня рождения 07.10.2019, 11:132 Лебединая школа: Ветвеник 07.10.2019, 11:110 В Великих Луках начались мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты 07.10.2019, 11:070 Максимальное число заявок пришло на литературный конкурс «Чернильница» в этом году
07.10.2019, 11:030 По факту обстрела машины охотника в Псковской области проводится проверка 07.10.2019, 11:020 Федеральная кадастровая палата запустит «сезонную» горячую линию по вопросам купли-продажи жилья 07.10.2019, 11:010 В ПсковГУ пройдет профориентационный марафон для школьников 07.10.2019, 10:500 Псковская область вошла в число регионов, «делающих первые шаги к успеху» по поддержке социально ориентированных НКО
07.10.2019, 10:430 Кабмин предлагает защитить генетические данные россиян 07.10.2019, 10:371 Копию самого знаменитого в мире квилта можно будет увидеть в Доме ремесел 07.10.2019, 10:310 Мошенники списали 10 тысяч рублей с карты очередного великолучанина 07.10.2019, 10:270 58% россиян не планируют в этом году прививку от вируса гриппа
07.10.2019, 10:127 Машину с охотниками обстреляли на открытии охоты в Псковской области 07.10.2019, 10:030 День открытых дверей пройдет в Псковском филиале Академии ФСИН России 07.10.2019, 10:000 В Псковском облсовпрофе состоится расширенное совещание профактива, приуроченное к Всемирному дню действий 07.10.2019, 09:540 Минобороны будет одним платежом погашать ипотеку погибших военнослужащих
07.10.2019, 09:520 В Пскове проходит кубок города по баскетболу 07.10.2019, 09:360 Минометную мину обезвредили вблизи островской деревни Плодопитомник 07.10.2019, 09:300 «Остров» стал победителем первенства Псковской области по футболу 07.10.2019, 09:280 Водитель «Ивеко» врезался в «Сканию» на трассе Р-23 в Пустошкинском районе
07.10.2019, 09:260 Псковская прокуратура обязала собственников снести строящийся жилой дом на особо охраняемой зоне - острове имени Белова 07.10.2019, 09:243 Псковские пограничники задержали 20 иностранцев, пытающихся незаконно пересечь госграницу 07.10.2019, 09:150 Печное отопление стало причиной 4 пожаров в субботу в Псковской области 07.10.2019, 08:530 Водитель ВАЗа не уступил дорогу «Фольксвагену» на улице Алмазной в Пскове
07.10.2019, 08:520 В Гдовской крепости открыли памятный знак участникам Первой мировой войны 07.10.2019, 08:410 Время досуга 07.10.2019, 08:341 Авиакомпании предложили правительству новый способ сдерживания цен на билеты 07.10.2019, 08:230 ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.