Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 года по сентябрь 2019-го средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% - до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Там отметили, что цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами - за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 кв. м.

Тенденция подтверждается данными Банка России. В его аналитической записке «Жилищное строительство», опубликованной 4 октября, говорится, что цены на новостройки и вторичное жилье растут с конца 2017-го - начала 2018 года.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, подорожание произошло в связи с переходом строительной сферы на проектное финансирование - эскроу-счета.

При этом осенью цены продолжат увеличиваться, так как в это время традиционно растет спрос на квартиры, но к декабрю заметный рост прекратится, указали в «Авито Недвижимость».

В то же время в ДОМ.РФ отметили, что параллельно банки уменьшают ставки на ипотеку, ко второй половине 2020-го они могут достичь рекордно низкого уровня - 8,7%.