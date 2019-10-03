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Недвижимость

В ЦБ сообщили, что уровень доступности жилья в РФ на 1 июля достиг исторического максимума

08.10.2019 17:41|ПсковКомментариев: 0

Уровень доступности жилья в России, отражающий количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину заработной платы, на 1 июля достиг исторического максимума, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России. 

«Высокий уровень кредитной активности в ипотечном сегменте кредитования обусловлен сохраняющейся доступностью приобретения жилой недвижимости в кредит. Уровень доступности жилья может быть оценен индексом доступности жилья, который отражает количество квадратных метров, которые заемщик может приобрести в ипотеку, расходуя на обслуживание долга половину заработной платы. В настоящее время индекс находится на исторически максимальном уровне (35,7 кв. м на 1 июля 2019 года)», - отмечается в материалах регулятора.

По данным ЦБ, с 1 апреля 2015 года (с момента локального минимума) рост индекса обусловлен улучшением на 66% кредитных условий (снижение уровня ставок по кредитам и рост длительности кредитов) и на 34% - прочими факторами (такими как рост уровня заработных плат относительно стоимости недвижимости).

Регулятор отмечает, что в ипотечном сегменте кредитования темпы роста ссудной задолженности остаются на устойчивом уровне - 21,1% в годовом выражении на 1 сентября 2019 года.

«При этом рост ипотечного кредитования сопровождается высоким качеством кредитов. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней находится на исторически низком уровне - 1,4% на 1 сентября 2019 года. С 1 января текущего года действуют повышенные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%. Это способствует улучшению стандартов кредитования. В условиях действия надбавок доля кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20% в объеме предоставляемых кредитов снизилась с 40,7% в I квартале до 35,9% в II квартале», - сообщает Банк России.

Источник: Псковская Лента Новостей
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