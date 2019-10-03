Недвижимость

Об ограничении прав на земельный участок можно узнать в Кадастровой палате

Для совершения различных сделок необходимо изучить сведения о земельном участке, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

«Проверить сведения на наличие обременений на земельный участок можно с помощью выписки сведений из единого государственного реестра недвижимости, - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская. - Сведения, содержащиеся в ЕГРН, являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу».

Сведения о земельном участке (кадастровый номер, адрес объекта недвижимости, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость) можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).

В Кадастровой палате по Псковской области уточнили, что запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения. содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В Выписке будут указаны все обременения, наложенные на земельный участок, такие как: залог, аренда, арест, рента, ипотека.

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости. МФЦ наделен полномочиями заверять документы, подготовленные Кадастровой палатой, что значительно сокращает сроки предоставления сведений до 3 рабочих дней.

Кадастровая палата обучает всех желающих работе с электронными сервисами Росреестра, занятия бесплатные.

Занятия проходят по адресу: г. Псков, ул. Рабочая, 11.

Еженедельно вт. и чт. с 15.00 до 16.00.

Необходима предварительная регистрация: тел. 649-301 (доб.2110), эл. почта - TimofeevaNA@60.kadastr.ru.