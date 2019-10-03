Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Как снять с учета разрушенный дом, чтобы не платить налоги?

Нередко встречаются ситуации, при которых гражданин или юридическое лицо владеет объектом недвижимости (например, здание, сооружение), который полностью или частично разрушен и эксплуатация его невозможна. Фактически объект прекратил свое существование. Однако, поскольку запись об объекте недвижимости и о праве собственности на него содержится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то собственник разрушенного объекта недвижимости обязан нести бремя содержания принадлежащего ему имущества и, в том числе, уплачивать налоги, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональной Кадастровой палате.

«В этой ситуации необходимо разрешить вопрос о том, каким образом «избавиться» от несуществующего в натуре объекта недвижимости», - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Ояотс.- «Для решения проблемы необходимо снять объект недвижимости с государственного кадастрового учета и прекратить право собственности на него. Основанием для исключения объекта недвижимости из ЕГРН является акт обследования».

По словам эксперта региональной Кадастровой палаты, самой распространенной причиной для составления акта обследования является решение собственника недвижимости о сносе объекта, который непригоден для дальнейшего использования. Чаще всего это ситуация, когда покупается земельный участок для строительства жилого дома, а на нем расположены ветхие полуразрушенные строения.

Если объект недвижимости возведен с нарушением норм минимальных расстояний до объектов (например, систем газоснабжения, автомобильных дорог), то это является основанием для его принудительного изъятия у собственника и вынесения органом власти решение об осуществлении его демонтажа (сноса).

«Снятие с кадастрового учета объектов также может быть связано с изъятием для государственных или муниципальных нужд земельного участка с находящимися на нем объектами», - подчеркнула Ирина Ояотс. - С заявлениями о снятии с учета объектов недвижимости вправе обратиться собственники таких объектов недвижимости».

Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав могут осуществляться по заявлению представителя собственников, при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности.

При прекращении существования объекта недвижимости, право на который зарегистрировано в ЕГРН, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прекращения прав осуществляется одновременно.

Добавим, что налогоплательщику не требуется дополнительно информировать налоговые органы о прекращении существования объекта недвижимости и прекращения прав на него. Орган регистрации прав, осуществивший государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, самостоятельно передает такие данные.