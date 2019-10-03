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Многоквартирный дом по ул. Челюскинцев в Себеже будет капитально отремонтирован в 2020 году

16.10.2019 13:37|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в личном приеме граждан, который по поручению Владимира Путина в среду, 16 октября, в режиме видеоконференцсвязи провел первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников вышел на связь из Москвы, где находится в настоящее время в рабочей поездке, а заявительница - из Пскова.

В ходе приема рассмотрено заявление жительницы Себежа, которая обратилась в администрацию президента РФ с просьбой помочь привести в порядок многоквартирный дом № 40 по улице Челюскинцев. Женщина рассказала, что деревянный двухэтажный дом, построенный еще в довоенный период, хоть и не находится в аварийном состоянии, но остро нуждается в ремонте.

Михаил Ведерников проинформировал, что капитальный ремонт многоквартирного дома будет проведен в следующем году. В здании планируется заменить системы водо- и электроснабжения, оконные и дверные проемы в подъезде, привести в порядок фасад, отремонтировать фундамент и отмостку. Часть кровельных работ будет осуществлена за счет собственников жилых помещений. Перечень необходимых ремонтных работ составлен вместе с жителями дома, по итогам инспекционного выезда на объект, добавил глава региона.

Проектно-сметная документация по жилому дому будет подготовлена в этом году. Финансирование капремонта будет осуществляться за счет средств Фонда капитального ремонта. Расчетная стоимость работ - 2,8 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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