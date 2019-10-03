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Территория Себежа является заповедной, что очень тяготит местное население - Дарья Козьякова

Факт того, что территория Себежа является заповедной, очень тяготит местное население. Об этом заявила Псковской Ленте Новостей депутат Псковского областного Собрания, член комитета по законодательству и местному самоуправлению Дарья Козьякова.

«К сожалению, развитие города, инфраструктуры, налаживание нормальной человеческой деятельности людей в цели и задачи национального парка не входит», - пояснила спикер и добавила, что на территории особо охраняемой территории разрешена только рекреационная деятельность.

Дарья Козьякова отметила, что никто из местных жителей не может получить разрешение на строительство дома, идут многочисленные отказы по линии Минприроды, так как это нецелевое использование национального парка.

«У нас защемлены такие социальные направления как получение земель многодетными, выпадает огромный социальный блок по реализации маткапитала», - заявила депутат и пояснила, что без разрешения на строительство нельзя начать оформление маткапитала.

Дарья Козьякова также отметила, что в населенном пункте местные жители испытывают проблемы с межеванием земель и оформлением кадастрового паспорта: «На протяжении 4 лет мы находимся в замкнутом круге».

По словам депутата, отмежевать землю местные жители права не имеют, им приходит отказ, продлить аренду также не могут, в свою очередь Росреестр приходит и выписывает предписание - либо устранить проблемы с землей в соответствии с законодательством, либо ведомство выписывает штраф за незаконное использование земель.

«Сейчас нам жить и развивать инфраструктуру не приходится. Кислород перекрывается с каждым днем, и выхода нет», - сделала вывод Дарья Козьякова.