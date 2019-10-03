Недвижимость

Федеральная кадастровая палата назвала вопросы, наиболее волнующие владельцев недвижимости

Федеральная кадастровая палата подвела итоги Всероссийской недели консультаций по вопросам оборота жилья.

В ходе осенней Всероссийской недели консультаций ответы на вопросы получили более 3,5 тысяч собственников недвижимости со всей страны. Консультации по вопросам проведения сделок с недвижимостью проводились экспертами Федеральной кадастровой палаты в ходе телефонных горячих линий и прямых включений, в офисах филиалов и на площадках региональных МФЦ. Эксперты подвели итоги Недели консультаций и назвали самые популярные вопросы владельцев жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Кадастровой палате.

Федеральная кадастровая палата провела осеннюю Всероссийскую неделю консультаций во всех регионах страны. Сотрудники филиалов провели тысячи консультаций в различных форматах и ответили на вопросы граждан. Наибольшую активность проявили жители Ростовской и Пензенской области, Краснодарского и Алтайского края, Астраханской, Калужской и Тюменской области.

«Во время проведения Всероссийской недели правовой помощи псковичей и жителей области особо интересовали вопросы, касающиеся кадастровой стоимости объектов недвижимости и ее оспаривания. Интерес общественности вызвал процесс определения границ земельных участков и возможность попасть под комплексные кадастровые работы», - рассказала директор региональной Кадастровой палаты Марина Бочарникова.

Почти 40% вопросов были о проведении кадастрового учета и регистрации прав собственности, порядке оформления сделок, а также необходимом комплекте документов. В частности, граждан интересовали вопросы продажи и дарения квартир или долей собственности. Также в данном блоке особенно популярными были вопросы о том, какие документы подтверждают права собственности и как проверить недвижимость перед покупкой. Кроме того, граждан интересовала тема нотариального удостоверения сделок для недвижимости, находящейся в общей долевой собственности. Эксперты отмечают, что это связано с недавними изменениями в Федеральном законе № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно законодательству, теперь договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если подписан всеми долевыми собственниками недвижимости без исключения. Также активно обсуждалась тема проведения сделок в электронном виде – граждан интересовала необходимость подачи заявления на отметку в ЕГРН о запрете действий с использованием электронной подписи.

Почти четверть вопросов (около 24%) пришлась на установление кадастровой стоимости и процедуру ее оспаривания. Также собственников объектов недвижимости интересовали «дачные» вопросы (в совокупности почти 20% от всех обращений), в том числе по изменению вида разрешенного использования земельных участков и оформлению хозпостроек.

Кроме того, жители ряда регионов задавали и нетрадиционные для подобных горячих линий вопросы, связанные, например, с оборотом комнат в коммунальных квартирах, возможностью отказаться от земельного участка, а также о том, как узаконить перепланировку.

Как отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, существующие требования и правила или изменения законодательства в сфере недвижимости зачастую требуют информационного сопровождения и серьезной разъяснительной работы со стороны экспертов. «Порядок проведения сделок с недвижимостью, список необходимых документов, существующие инструменты проверки обременений или рисков потенциальной собственности, изменения законодательства – все это необходимо объяснять в комфортном и доступном для заявителя формате. Именно профильные специалисты помогут разобраться в недавно вступивших нововведениях о применении электронной подписи, необходимости заверять сделки с долевой собственностью или о продлении так называемой «дачной амнистии», – сказал Парвиз Тухтасунов.

Он подчеркнул, что регулярная информационная работа и консультирование способствуют росту правовой грамотности населения. А использование разных форматов коммуникации позволяет получить ответы на конкретные «личные» вопросы на любой платформе. Так, в ходе таких ежегодных сезонных Недель консультаций жители со всей страны могут выбрать для себя удобный способ получения информации, будь то телефонная горячая линия, личный прием экспертов в МФЦ, Дни открытых дверей в филиалах или даже прямые эфиры и чаты в социальных сетях.