Недвижимость

В Пскове обсудили варианты введения в эксплуатацию домов по улице Юбилейной

Вопрос введения в эксплуатацию многоквартирных домов №39 и 41а по улице Юбилейной в Пскове и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова совместно с представителями органов власти города Пскова обсудили в четверг, 17 октября, на очередной встрече с собственниками жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Специалисты региональной администрации сопровождают процесс сдачи в эксплуатацию домов, при возведении которых застройщик отступил от утвержденной проектной документации, что теперь не позволяет официально завершить процедуру строительства. В настоящее время ситуация находится на личном контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. По поручению главы региона утвержден и соблюдается план-график мероприятий, направленных на завершение работ.

Особое внимание на встрече было приковано к ситуации с домом № 39, в процессе строительства которого произошло разделение земельного участка, что не позволило продлить разрешение на строительство.

Татьяна Смирнова проинформировала участников долевого строительства о договоренностях, которые удалось достигнуть с застройщиком — компанией ООО «Спецстрой». В первую очередь речь зашла о том, что застройщик готов отказаться от части земельного участка, чтобы впоследствии учесть его при вводе в эксплуатацию дома № 39. В срок до 30 октября компания проведет межевание и обратится в регистрирующие органы с заявлением об отказе от собственности, после чего участок поступит в ведение органов местного самоуправления города Пскова. В свою очередь власти города совместно со специалистами Комитета выберут наиболее оптимальный вариант использования участка.

«Сегодня основная задача — защитить права дольщиков, обеспечив в максимально короткие сроки ввод объекта в эксплуатацию», — отметила Татьяна Смирнова. Она также проинформировала собственников квартир дома № 41, что завершается корректировка проектной документации и после прохождения госэкспертизы можно официально завершить процедуры, которые необходимы для сдачи дома.

Кроме того, на встрече обсудили и актуальный для собственников вопрос подачи в дома отопления. Застройщик пообещал, что отопление включат, как только будет зафиксировано понижение среднесуточных температур.