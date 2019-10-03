Недвижимость

Осеннее очарование скидок на «Стройбазе на Алмазной»: теплые полы, теплые окна и двери, жаркая реклама

Осень хоть и «печальная пора, очей очарованье», но вполне приемлемое время для того, чтобы делать ремонт в доме или квартире. Причин тому много. Прежде всего: если вам посчастливилось отдохнуть летом и набраться сил, то они вам ой как пригодятся во время этих диких перебежек по строительным магазинам и спорами с родными о цвете стен. А если серьезно, то строительные бригады потихоньку освобождаются от летних заказов и готовы помочь следующим «жертвам» квартирного ремонта, причем по сниженным ценам.

Магазин «ТМК-Псков»

http://msm60.ru/tmk-okna

«Стройбаза на Алмазной» пав.3, секция 29

8-921-211-47-17, 8(8112)61-47-17

Тепло не должно стоить дорого, уверены в магазине «ТМК-Псков» и предлагают пластиковые окна, натяжные потолки, входные и межкомнатные двери по приемлемым ценам напрямую от производителя - компании ТМК. Компания известна на строительном рынке России с 1998 года.

Сегодня продукция от группы компаний «ТМК» — это экологичность и безопасность, высокие европейские стандарты, износоустойчивость и прочность конструкций, максимальная адаптация к климатическим условиям России, соответствие всем предписанным ГОСТам, наличие необходимой сертификации.

Также в магазине «ТМК-Псков» вы найдете мебель, напольные покрытия и жалюзи.

Успейте воспользоваться спецпредложениями «ТМК-Псков» до окончания сезона скидок. В частности, до 31 октября в магазине действует скидка 55% на все окна ПВХ. Покупая металлическую дверь бренда ТОКИО, вы получите межкомнатную дверь в подарок! Кроме того, при покупке двух комплектов дверей вас ждет презент - ламинат. Все подробности об акциях - в офисе продаж на Поземского, 92 (пав.№3, секция 29).

Отопление.топ

http://msm60.ru/otoplenie-top

(8112) 60-10-01, 8-906-221-16-00

«Стройбаза на Алмазной», пав. 3, секция 31а

Отопление.топ – официальный дилер компании DAEWOO ENERTEC (Дэу Энертек) по Псковской области. Компания была основана в 2010 году и является крупнейшим производителем и поставщиком теплых полов, в том числе уникального электро-водяного пола XL PIPE.

Широкий ассортимент электрических теплых полов включает в себя самые востребованные товарные позиции: тонкий кабельный мат под плитку, инфракрасная пленка простая и саморегулируемая под ламинат и линолеум, различные виды кабельных теплых полов под любые напольные покрытия.

Отдел предлагает монтаж уникальной системы отопления дома без котла и насоса. XL PIPE - это электро-водяной пол производства Кореи. Систему не нужно заправлять и топить, она не выделяет дым и сажу, бесшумна, в отличие от газовых и дизельных котлов. Не нужны затраты на отдельное техническое помещение и место для хранения топлива. Система управляется с помощью автоматических регуляторов. Срок службы - 50 лет, гарантия 10 лет.

Система обеспечивает значительную экономию. Например, один из клиентов «Отопление. ТОП» в январе заплатил за электричество по счету всего 4000 рублей. Хотите узнать, сколько будет стоить отопление вашего дома? Звоните по указанным выше телефонам или приезжайте на «Стройбазу на Алмазной»!

Кстати, в магазине действует бессрочная акция: до 35 кв.м теплого пола вы можете получить в подарок при заказе монтажа отопления дома от 300 кв.м.

Специалисты «Отопление.топ» выедут к вам на бесплатный замер объектов, произведут бесплатный расчет и подбор систем теплых полов XL PIPE (подготовка проекта), а также бесплатный шеф-монтаж (проверка купленных у нас и смонтированных клиентом самостоятельно систем теплых полов перед их окончательным закрытием напольным покрытием).

Агентство «Технологии эффективной рекламы»

Л.Поземского ул., 92

(8112) 60-77-01, режим работы: с 9.00 до 18.00

https://rtech.su/

Реклама – двигатель торговли! Но на одном двигателе далеко не уедешь... В этом важном деле нужны специалисты, причем зачастую - целая команда дизайнеров, программистов, маркетологов и копирайтеров. «Технологии эффективной рекламы» - это агентство маркетинга и рекламы с широким спектром возможностей и услуг. За 10 лет агентство реализовало множество проектов в сфере рекламы и продвижения брендов, заслуженно получив бесценный опыт, которым с радостью готово поделиться с вами.

Вам нужно сделать индивидуальный дизайн-макет, разработать логотип, напечатать рекламный баннер или изготовить рекламную вывеску, световой короб или объёмные буквы? Нет проблем!

Вы хотите изменить или создать интернет-сайт, чтобы идти в ногу со временем? Сделаем! Ваш сайт станет эффективным инструментом продажи и продвижения товаров и услуг и не оставит равнодушным потенциального клиента.

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«Технологии эффективной рекламы» - это также эксклюзивная возможность размещения наружной рекламы формата 5х3 на конструкциях по периметру ТК «Стройбаза на Алмазной» вдоль ул. Алмазной и ул. Леона Поземского и формата 2х1 на конструкциях расположенных на павильонах. Схема размещения ЗДЕСЬ >>>

Размещение наружной рекламы на билбоде в городе Пскове стоимость в зависимости от периода размещения обойдется вам в сумму от 12000 рублей в месяц. Более подробная информация ЗДЕСЬ >>>

Звоните - реклама не ждет! Ее нужно делать здесь и сейчас, завтра может быть слишком поздно!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!