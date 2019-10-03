Недвижимость

Больше цвета, комфорта и тепла: скидки октября на «Стройбазе на Алмазной»

Слушая шум затяжного дождя в давно требующей ремонта квартире, можно увидеть, как мимо проплывают не только минуты и часы, но и самые привлекательные скидки «Стройбазы на Алмазной». Ловите их, пока не поздно: в последние месяцы осени обычно устанавливаются самые низкие цены на строительные и ремонтные материалы, а также услуги комплексных бригад и прорабов.

«Строймаг»

http://msm60.ru/magazin-strojmag

8-921-218-93-91, (8112)700-633

«Стройбаза на Алмазной», пав. 20А

Пн-пт: с 9.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 16.00

Если вы ищете магазин, где есть все для красивого добротного дома, «Строймаг» - то, что вам надо!

В наличии огромный выбор напольных покрытий и сопутствующих товаров: ламинат, пробковое покрытие, виниловые полы, плинтусы, подложка, пороги для внутренней отделки.

Чтобы дом был идеальным не только внутри, но и снаружи, в магазине вам предложат широкий ассортимент стеновых панелей МДФ и ПВХ, вагонку и сайдинг высокого качества с гарантией от производителя, декоративный камень, пенопластовые плинтуса, кабель каналы, клея , пены и многое другое в ассортименте.

Также в продаже всегда есть цокольные панели, крепеж, армстронг, кухонные фартуки, метизы, клеи, герметики.

Поспешите: в разгаре осенние скидки. Какие? Звоните, а еще лучше - приходите, вам все расскажут и продадут по сниженным ценам!

ПрофСантех

http://msm60.ru/magazin-profsantekh

8-921-506-26-51

«Стройбаза на Алмазной», пав. 20, секция 63

По статистике, каждый человек проводит в ванной комнате около пяти лет своей жизни. Пройдёт это время с удовольствием или нет, зависит от того, насколько в вашей ванной все функционально и гармонично. Найдите время в этом году, чтобы улучшить свою ванную комнату и приобрести новую качественную сантехнику и расходные материалы в магазине ПрофСантех на «Стройбазе на Алмазной».

В ассортименте - водонагреватели, конвекторы, котлы, краны, насосы, полотенцесушители, радиаторы, дымоходы, сифоны, смесители, счетчики на воду, трубы.

Также в наличии - системы теплых полов: в преддверии зимы они очень актуальны, обеспечивая комфортную температуру поверхности пола, равномерный обогрев помещения и повышение температуры воздуха в комнате.

Как рассказали в магазине, здесь всегда готовы предложить особые условия оплаты для профессиональных мастеров и постоянных покупателей. Также вы можете стать обладателем скидочной карты «ПрофСантех», которая позволит ощутимо экономить на покупках сантехники.

Мастерская цвета DULUX

http://msm60.ru/masterskaya-tsveta-dulux

8-921-110-77-77

«Стройбаза на Алмазной», пав. 15а, секция 55а; пав. 1, секция 13

Ремонт — это одна из тех жизненных штук, которые, если не убивают вас, то делают сильнее. Даже после того, как вы решили, что стены собираетесь именно красить, а после долгих и жарких споров выбрали цветовую гамму, не вздыхайте облегчённо, ведь впереди ещё поход в магазин.

Главная проблема возникает тогда, когда вы оказываетесь перед огромным, во всю стену, стеллажом, до потолка заставленным разноцветными баночками с красками. Выбрать цвет — полбеды. Но ведь непонятно, какие краски лучше брать, когда на баночках написано «акриловая», «водоэмульсионная», «латексная», «силиконовая», «алкидная», «масляная» и т.д. и т.п.

Обо всех тонкостях выбора вам расскажут продавцы-консультанты «Мастерской цвета DULUX» на «Стройбазе на Алмазной». Лаки, краски, декоративные покрытия, грунтовка, антисептики таких известных брендов, как Tikkurila, Parade, Лакра - здесь вы найдете все для качественного ремонта и отделки. Как профессионалы, так и простые псковичи давно успели оценить большой ассортимент «Мастерской цвета DULUX» и качественный сервис.

Кроме того, в магазине всегда можно найти товары по акционным ценам. Например, сейчас в ассортименте масло для террас Pinotex Wood&Terrace Oil можно приобрести за 1393 рубля (старая цена 1639 рублей, объем 2,7 л), краска по металлу HAMMERITE молотковая обойдется в 755 рублей (вместо 889 руб.), а антисептик PINOTEX CLASSIC стоит 3382 руб. (прежняя стоимость 3 859 руб. за 3 л).

Также в Мастерской цвета DULUX действует накопительная бонусная карта «СтройЗА», которая оформляется при покупке товаров на сумму от 1000 рублей. Очень удобно: чем больше вы покупаете - тем больше бонусов накапливаете. На красочных ценниках акционных товаров всегда указано две цены - фиксированная со скидкой, а также та, которая действует при наличии бонусов. Последняя - всегда дешевле!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!