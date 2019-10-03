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Госземинспекторы псковского Росреестра выявили почти 800 нарушений земельного законодательства

За 9 месяцев текущего года специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области проведено 1307 проверок соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения проверок соблюдения физическими и юридическими лицами требований установленных земельным законодательством, административного обследования объектов земельных отношений, а так же в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

В ходе проведения проверок специалистами выявлено 798 нарушений земельного законодательства.

В целях пресечения нарушений землепользователям выдано 670 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 456 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 3 932 750 рублей, количество лиц привлеченных к административной ответственности составило 381.

Землепользователи самостоятельно устранили - 277 нарушений.