Недвижимость

Областные власти предлагают сделать общественную парковку, чтобы сдать проблемный дом на Юбилейной в Пскове

Областные власти предлагают жителям дома на улице Юбилейной в Пскове установить сервитут на то место, где по плану строительства должна была располагаться парковка. По мнению, и.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяны Смирновой данный вариант решения проблемы со сдачей дома учитывает интересы жителей дома. Об этом она заявила сегодня, 28 октября, в общественном пресс-центре ПЛН.

«Поскольку застройщик сам изъявил желание отказаться от территории, которая сейчас именуется нами, как парковка дома №39 на улице Юбилейной, и она перешла в наше ведение, то мы предложили администрации города издать нормативно-правовой акт в отношении этой территории и на нее установить сервитут», - заявила Татьяна Смирнова.

Напомним, сервитут - это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Областная администрация предлагает там организовать парковку для жителей дома по улице Юбилейной, 39. И.о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области заверила, что при наличии сервитута необходимые документы от их комитета будут получены, и дом может быть сдан.

Она также отметила, что этот вариант является существенно более коротким по времени исполнения, чем получение разрешения на строительство. И напомнила, что при получении разрешения потребуется получение большого количества документации, а это и время, и деньги.

Однако глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что в данном случае получится, что застройщик не выполнил свои обязанности перед жильцами. «Получится, что официально жители дома остаются без парковок. Сервитут - это общественная территория, ей могут пользоваться все», - заявил он.

«Как руководитель органа и долевого надзора в сфере строительства и стройнадзора, я полностью согласна с тем, что любое решение сейчас за администрацией города. Это их право сделать выбор поступить так или иначе. Хотелось бы, чтобы это было законное решение в интересах дольщиков», - заключила Татьяна Смирнова.

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По мнению Татьяны Смирновой решение, которое предлагает администрация Пскова может пойти вразрез с существующими нормативами. Однако заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова рассказала, что в рамках предложенного ими варианта была изучена практика других регионов. Изучение показало, что такой вариант решения проблемы успешно применялся в ряде городов, где возникли схожие проблема строительства с долевым участием.