Недвижимость

5 ноября дольщики озвучат свое решение в отношении дома на Юбилейной в Пскове

Глава администрации Пскова Александр Братчиков заявил, что администрация города согласится с любым решением дольщиков дома по улице Юбилейной, 39 в Пскове. «Я бы хотел, чтобы дольщики сами выбрали вариант, который им подходит. Мы выступаем за то, чтобы люди могли получить свое жилье», - заявил он в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 28 октября.

Александр Братчиков попросил представителя дольщиков организовать собрание на котором они смогут рассмотреть два предложенных варианта: вариант возвращения проданной части земли, которая есть в плане застройки, организация на ней парковки и придомовой территории, и второй вариант - устройство сервитута. Он попросил задокументировать желание дольщиков в каком-либо виде и придти с на встречу 5 ноября, где окончательно решат какого плана будет придерживаться администрация и дольщики.

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Смотрите также Областные власти предлагают сделать общественную парковку, чтобы сдать проблемный дом на Юбилейной в Пскове Дольщик Ксения Васильева заявила, что в том, чтобы организовать общее собрание нет никаких проблем, и во вторник они придут в администрацию Пскова с готовым решением.

Она также отметила, что фактически дом готов к эксплуатации, на данный момент в нем нет только отопления, которое подается крышной котельной. «В прошлую зиму застройщик топил, в этом году заявил. Что по финансовым причинам топить не может», - поделилась Ксения Васильева, отметив, что в доме есть свет, холодная вода, работает канализация.