Недвижимость

В каких ситуациях потребуется информация из госреестра недвижимости?

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», вступивший в силу 1 января 2017 года, регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории РФ государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету согласно настоящему федеральному закону, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением предусмотренных настоящим федеральным законом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

«С 2017 года выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) является единственным документом, подтверждающим право собственности на объект недвижимости», - пояснила Юлия Тимофеева.

Выписки из ЕГРН используются для подтверждения права собственности при осуществлении сделок с жильем, для определения налоговых обязательств владельца, при открытии наследства, при оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д.

Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости.

«Любой человек может запросить из госреестра информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, зарегистрированы ли ограничения прав и обременения такого объекта, существуют ли на момент выдачи выписки правопритязания и заявленные в судебном порядке права требования в отношении данного объекта недвижимости», - отметила Юлия Тимофеева.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН предоставляются в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения органом регистрации прав запроса о предоставлении сведений и независимо от способа их предоставления являются актуальными на момент выдачи.

Существуют и сведения ограниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты недвижимости. По закону о регистрации информацию обо всех объектах недвижимости, принадлежащих какому-то конкретному лицу, могут получить только собственники, их законные представители, или их доверенные лица. Кроме того, такие сведения предоставляются по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций, т.е. только тех лиц, которые прямо поименованы в законе о регистрации недвижимости, и только в рамках непосредственной работы с объектами или их собственником в связке с конкретными делами.

Владелец недвижимости также может запросить справку о лицах, интересовавшихся его собственностью. Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

«Заинтересованное лицо может перед проведением сделки запросить информацию об определённом доме, квартире, земельном участке и удостовериться, что он принадлежит именно этому продавцу, что объект не находится в залоге, под арестом и т.д.», - разъяснила Юлия Тимофеева.

Благодаря развитию государственных электронных сервисов по предоставлению различных услуг стало возможно получить выписку из ЕГРН не только в бумажном, но и в электронном виде. Полученные гражданином выписки имеют равную юридическую силу независимо от того, в какой форме были представлены запрошенные им сведения.

Федеральная кадастровая палата запустила сервис по выдаче сведений из ЕГРН - spv.kadastr.ru. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.