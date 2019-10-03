Недвижимость

Эксперт: Зачастую нестабильный курс валют не влияет на рынок псковской недвижимости

Нестабильный курс валют чаще всего не влияет на рынок псковской недвижимости. Таким мнением поделилась руководитель отдела продаж ГК «Стройиндустрия» Марина Бабкина на пресс-конференции 29 октября.

«Зачастую мы не наблюдаем такой тенденции, чтобы нестабильный курс валют сильно влиял на рынок псковской недвижимости, - отметила Марина Бабкина. - У нас понимают своих клиентов и идут им навстречу».

Руководитель отдела продаж «Группы компаний Стройиндустрия» также добавила, что воздействие на псковский рынок недвижимости оказывают лишь значительные изменения в курсах валют.

«В конце прошлого года был значительный скачок валют. Вот тогда мы заметили существенный подъем продаж. Многие жители спешили снять со счетов свою валюту и вложить во что-то стабильное. В этом году такого нет», - заключила Марина Бабкина.