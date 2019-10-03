Недвижимость

При покупке жилья псковичи предпочитают новостройкам вторичный фонд

При покупке жилья жители Пскова чаще покупают квартиры, относящиеся к вторичному жилому фонду, нежели квартиры в новостройках. Об 29 октября в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил директор агентства недвижимости PRO ESTATE Артем Солодков.

«В этом году псковичи чаще покупают жилье из вторичного фонда, нежели квартиры в новостройке. Дело в том, что для многих жителей рынок новостроек - явление непонятно. А варианты из вторичного фонда - мумифицированы: знакомые планировки, уже известные предложения», - отметил Артем Солодков.

Директор агентства недвижимости PRO ESTAT подчеркнул, что квартиры в домах, которые сейчас строятся, имеют большое количество разновидностей в отношении планировки: «Сложнее определить, что хочешь».

Кроме того, Артем Солодков добавил, что своя аудитория есть как у жилья на Запсковье, так и на Завеличье: «Нельзя утверждать, что жилье в одном из этих псковских микрорайонов нужнее, чем в другом».