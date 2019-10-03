Недвижимость

В Пскове подскочили цены на недвижимость

Цены на псковскую недвижимость как первичного, так и вторичного фонда, увеличились. Об этом 29 октября в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил директор «Академии недвижимости» Константин Ситкин.

«Мы регулярно анализируем и мониторим ситуацию на рынке псковской недвижимости, и о цене на городскую недвижимость могу сказать, что произошел рост на 5%, вровень с инфляцией. Это незначительно», - отметил он.

Константин Ситкин добавил, что стоимость однокомнатной квартиры выросла примерно на 100 тысяч рублей, двухкомнатной - на 100 - 150 тысяч рублей, а трехкомнатной - на 200 - 250 тысяч рублей.