Недвижимость

Десятую часть квартир в новостройках Пскова приобретают приезжие

Около 20% новостроек, находящихся в Пскове, приобретают жители Псковской области, а примерно 10% - приезжие из других регионов. Об этом 29 октября в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель отдела продаж ГК «Стройиндустрия» Марина Бабкина.

«Мы наблюдаем миграцию из Псковской области. Примерно 2 покупателя новостроек в Пскове из 10 - это жители других населенных пунктов региона, - отметила Марина Бабкина. - А 1 покупатель, который приходится на 10 клиентов, - это житель какого-либо более северного города: например, Мурманска или Архангельска».

Кроме того, руководитель отдела продаж ГК «Стройиндустрия» добавила, что основная часть людей, приобретающих квартиры в Пскове, делают это при помощи ипотеки и материнского капитала.