Недвижимость

В Псковской области увеличилось количество сделок с недвижимостью

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области подвело итоги работы по осуществлению учетно-регистрационных действий с объектами недвижимого имущества за девять месяцев 2019 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, общее количество поданных заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав за вышеуказанный период составило 155 457 (за 9 месяцев 2018 - 121 824).

В течение данного периода Управление Росреестра осуществило - 168952 регистрационных действия по регистрации прав, ограничений (обременений) прав и сделок с объектами недвижимого имущества, за аналогичный период прошлого года – 75622.

Регистрационные действия распределились следующим образом: 30193 приходится на жилые помещения (в аналогичном периоде 2018 - 17836), 25385 на земельные участки (в 2018 году – 16432).

Наблюдается увеличение общего количества регистрационных записей об ипотеке – 6275 (за 9 месяцев прошлого года- 4391). Значительный рост показателей общего количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве – 2049, что почти в 3 раза больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (546). Количество обращений поданных в электронной форме на государственную регистрацию прав на 30.09.2019 составило 14 777 (государственный кадастровый учет – 1634), на 30.09.2018 – 2414 (государственный кадастровый учет – 951).

«Преимущественно в летний период мы наблюдаем динамику увеличения сделок с объектами недвижимого имущества в Псковской области (квартиры, жилые дома). Показатели летних месяцев 2019 несколько выше, чем в 2018, общее число зарегистрированных с начала года договоров купли-продажи превышает прошлогодний показатель, что говорит о стабильном рынке жилья в регионе», - сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.