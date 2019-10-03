Недвижимость

В Пскове количество сдаваемых в аренду квартир достигло переизбытка

В Пскове стало сложнее сдать квартиру, чем раньше. Об этом 29 октября в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сообщил директор агентства недвижимости PRO ESTATE Артем Солодков.

«Когда я начинал заниматься недвижимостью - это была аренда. И чтобы снять квартиру в Пскове - нередко стояла очередь. Сейчас же спрос упал, поскольку теперь таких квартир на съем переизбыток на рынке. Соответственно, цена на них просела», - отметил Артем Солодков.

Также директор агентства добавил, что сейчас большинство клиентов, снимающих квартиры, предпочитают это делать на 3 - 4 месяца: «Найти клиента на длительный срок - большая проблема».

Кроме того, Артем Солодков подчеркнул, что в современных условиях сдавать квартиру в Пскове на короткий срок все же может быть выгодно, особенно, если речь идет о посуточной сдаче, на время летнего сезона или на такие праздники, как Новый год.

Помимо этого, он упомянул, что сейчас рынок сдаваемой в аренду недвижимости находится на 70% в распоряжении агентств, а лишь на оставшиеся 30 у собственников.