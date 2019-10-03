Недвижимость

Псковская недвижимость: От строительства и трудностей до продаж и перспектив

Чтобы разъяснить псковичам ситуацию, сложившуюся на рынке недвижимости города, Псковская Лента Новостей пригласила профильных экспертов. Так, 29 октября в общественном пресс-центре издания собрались директор «Академии недвижимости» Константин Ситкин, директор агентства недвижимости PRO ESTATE Артем Солодков и руководитель отдела продаж ГК «Стройиндустрия» Марина Бабкина. Они называют себя партнерами и уверяют, что только такие отношения и честная деятельность способствует развитию бизнеса и инфраструктуры.

Встреча началась с обсуждения темпов продажи новостроек. И, со слов директор «Академии недвижимости» Константина Ситкина, эти темпы - значительно сократились.

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«Большое количество таких домов было сдано в эксплуатацию в прошлом году: все квартиры распродали. Поэтому сейчас клиент пока не хочет приобретать такие объекты, хотя их много на стадии строительства 5 - 6 этажей», - отметил Константин Ситкин.

Причем, по мнению руководителя отдела продаж ГК «Стройиндустрия» Марины Бабкиной, в этом году новостройки в цене не выросли, в сравнении с прошлым, когда перед повышением НДС до 20% стоимость квадратного метра подскочила на тысячу рублей.

«В следующем году значительного повышения тоже не планируется. Но если начнется работа со счетами эксроу, которая еще не до конца сформулирована, то, скорее всего, стоимость квартир в многоэтажках поднимется. Поскольку на нас лягут дополнительные расходы за услуги банка. Это - большая потеря для застройщика и негативно отразиться на стоимости», - добавила Марина Бабкина.

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А рост все-таки есть

Константин Ситкин не согласился с озвученным тезисом о ценовой стабильности: «Мы анализируем и мониторим ситуацию. Значительного роста цен нет, но увеличение на 5% произошло, вровень с инфляцией».

По данным директора «Академии недвижимости», однокомнатные квартиры подорожали примерно на 100 тысяч рублей, двухкомнатные - на 100 - 150 тысяч, трехкомнатные - на 200 - 250 тысяч. И речь не только о первичном, но и о вторичном рынке.

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Касательно «вторички» директор агентства недвижимости PRO ESTATE Артем Солодков, со ссылкой на статистику, подтвердил рост: «На 5 - 7%». Добавил, что стоимость такого жилья нередко зависит от цены квартир в новостройках: «Псковичи, желающие продать площадь в старом доме и купить в новом, смотрят, насколько поднялась цена в последнем, и увеличивают стоимость своей "вторички"».

Но первопричиной подорожания вторичного фонда Константин Ситкин и Артем Солодков обозначили то, что по нему спрос остался высоким, а количество предложений - сократилось. Но все же, со слов первого, сегодня такое жилье преобладает на рынке, в отличие от прошлого года, когда оно с квартирами новостроек делило сферу в паритетном соотношении, а иногда - и уступало.

«Причем большинство псковичей выбирает из этого вариант, где не нужен ремонт: даже готовы переплатить. Основную часть таких сделок наши жители совершают за счет стороннего содействия, и лишних денег - на ремонт - нет», - подчеркнул Константин Ситкин.

Чаще - в ипотеку

По данным приглашенных экспертов, в 7 - 8 из 10 случаев квартиру в Пскове клиент покупает за сертификаты, в том числе - на маткапитал, и - самое частое - в ипотеку, о получении которой мнения разошлись.

Марина Бабкина не поддержала утверждение Константина Ситкина, что банки одолжат средства обратившемуся с зарплатой 15 - 20 тысяч рублей и хорошей кредитной историей: «Мы напрямую работаем с банками и видим, они одобряют клиенту ипотеку на однокомнатную квартиру, если его минимальный доход - около 30 тысяч рублей. Ведь в течение 15 лет нужно будет ежемесячно отдавать примерно 15 тысяч. А у человека должен оставаться на руках прожиточный минимум. Поэтому когда зарплата не намного выше, чем взнос, - кредит не дадут».

Артем Солодков добавил, что пытаться брать ипотеку следует лишь тем, у кого уже есть 10% от этого займа. Также подметил: «Сейчас многие застройщики помогают все оформить без первого взноса, а банки, чтобы сделать услугу доступнее, уменьшают его и нередко закрывают глаза на кредитную историю».

Эксперты сошлись во мнении, что в Пскове такой кредит в основном берут жители, чей возраст - около 30 - 35 лет: одинокие и семьи. А также - более зрелые, для совершеннолетних детей.

Каждому - свое

«Обычно регистрация занимает примерно 2 недели, после чего квартира переходит в собственность покупателю. Однако, в случае с ипотекой, в том числе - военной, на которую сертификат дают в конце года, сделка может занять больше месяца», - отметил Артем Солодков.

Чтобы избежать мошенничества, специалисты порекомендовали псковичам не вносить плату за ожидаемую квартиру, пока «на руках» не окажутся документы на право собственности. А также - не покупать жилье, если его цена ниже стоимости, которую назначил застройщик, на 5%: «При таком спаде продавец уходит в минус. Это означает, что от площади нужно срочно избавиться».

Артем Солодков уточнил, что покупать «вторичку» предпочитают те, кому нужна унифицированная, привычная планировка и нет причин изучать многообразие предложений, представленных новостройками: «С нуля сложно разобраться с новыми домами, чтобы принять решение. Такой вариант для тех, кто хочет жилье на свой вкус. Застройщик может произвести отделку за 2 - 3 месяца».

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От габаритного к доступному

Но, по мнению этого эксперта, застройщикам необходимо «уходить в масс-маркет»: возводить такие новостройки, чтобы они были объектом массового спроса, интересовали широкую публику.

«Сейчас мы видим много домов с достаточно габаритными, дорогими и не сильно востребованными планировками. Большинство людей не готовы столько платить. Поэтому рынок новостроек нужно разнообразить более доступным жильем. Оно перебьет "вторичку"», - подытожил Артем Солодков.

На это Марина Бабкина ответила, что в ближайшее время «Стройиндустрия» будет строить такое «компактное» жилье - четырехэтажное. Специалисты подчеркнули: строить дома в Пскове выгодно как на Завеличье, так и на Запсковье, поскольку «везде своя аудитория».

«Причем цена дома, который - на стадии строительства, и уже готового жилья - нередко равна», - подметил Константин Ситкин.

Перебор с арендой

И, по мнению экспертов, 10% покупателей недвижимости в Пскове - жители других регионов: «Это клиенты из более северных городов. Таких, как Мурманск, Архангельск».

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Псковские риэлторы же сейчас, со слов Артема Солодкова, не только активно продают квартиры, но и на 70% владеют ситуацией на городском рынке аренды. Эксперты согласились, что если использовать аренду для вложений - это не принесет много денег.

Однако Артем Солодков заключил: «Количество сдаваемых в аренду квартир достигло переизбытка. Спрос уже не такой большой. Но по-прежнему выигрышный вариант - сдавать посуточно в летний сезон или праздники. Только не забывайте взаимодействовать с налоговыми органами».

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Алексей Назаров