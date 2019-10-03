Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
не думай о Yota
Дом от А до Я
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Аварий не будет!
Где переобуть машину?
Идеальное авто в Автотим
Мембранные сапоги Nordman
Кто такие шабашники?
Штраф за оскорбление коллектора
Золотая осень где отдохнуть?
Вера Брежнева в Пскове
«Бригадный Подряд» в Пскове
Розыгрыш Билетов
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Архитектор провалов
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Недвижимость 03.10.2019 15:480 Дом от А до Я: все для уюта, комфорта и безопасности 31.10.2019 09:520 Россиян уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью 29.10.2019 22:012 В каких ситуациях потребуется информация из госреестра недвижимости? 29.10.2019 21:000 В Псковской области увеличилось количество сделок с недвижимостью 29.10.2019 20:460 В Пскове количество сдаваемых в аренду квартир достигло переизбытка 29.10.2019 15:390 Десятую часть квартир в новостройках Пскова приобретают приезжие
 
 
 
 
 
Самое популярное 28.10.2019 14:371 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019 09:404 ДТП произошло у Кремля в Пскове 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром 28.10.2019 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО 29.10.2019 18:570 В ПФР разъяснили требования к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года
 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Россиян уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью

31.10.2019 09:52|ПсковКомментариев: 0

В России вступает в силу правило уведомления владельцев недвижимости, сведения о которой содержатся в ЕГРН, о поступлении документов, заверенных электронной подписью, для регистрации перехода или прекращения права собственности. Замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин рассказал, как последние новеллы закона о регистрации помогут защитить права и интересы граждан от мошенничества с электронными подписями на рынке недвижимости.

С 1 ноября 2019 года вступает в силу одно из нововведений ФЗ № 286 о внесении изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», которое регламентирует уведомление собственников о поступлении заверенных электронных документов на отчуждение права собственности.

Летом этого года ужесточили проведение действий с недвижимостью с помощью электронной подписи. Таким образом, сегодня все объекты, сведения о которых внесены в ЕГРН, по умолчанию защищены от любых действий, совершаемых в цифровом пространстве рынка недвижимости. Теперь для проведения дистанционных сделок собственник должен выразить свое согласие в «традиционном» бумажном виде, предоставив заявление для внесения в ЕГРН соответствующей записи. Погасить такую запись можно с помощью аналогичного бумажного заявления через МФЦ или почтовое отправление.

В связи с поправками в ФЗ, с 1 ноября 2019 года собственников недвижимости уведомят о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности. Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи.

«Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости», - говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин. А благодаря уведомительной системе собственник узнает о поступлении таких документов на проведение сделок дистанционно.

Принятие поправок в закон о регистрации стало ответной реакцией на выявление нескольких фактов мошенничества в цифросфере рынка недвижимости, совершённых с применением электронных подписей.

«Электронная подпись позволяет проводить сделки с жильем, получать услуги в электронном виде, не выходя из дома», - подчеркнула помощник директора Кадастровой палаты по Псковской области Елена Шефова. – «Благодаря её наличию, можно подать заявление в университет и налоговую инспекцию, зарегистрировать автомобиль и многое другое».

Важно отметить, что технически нельзя подделать электронную подпись, но можно завладеть средствами, которые позволят подписать электронный документ от имени конкретного человека. Такое возможно, если сертификат электронной подписи был выдан недобросовестным удостоверяющим центром. Поэтому Федеральная кадастровая палата считает также необходимым усиление контроля за деятельностью аккредитованных УЦ и повышение их ответственности за создание и выдачу сертификатов ЭП, которые могут быть использованы для получения государственных услуг в электронном виде, в том числе для проведения действий с недвижимостью. Помимо этого, сейчас разрабатываются предложения по доработке дополнительных механизмов аутентификации заявителей при получении электронных госуслуг. В частности, речь идет о биометрической идентификации граждан по лицу и голосу. Такие инструменты обеспечат дополнительную защиту от потенциальных рисков мошенничества.

«Информационная безопасность – обязательное условие успешного развития цифрового общества. Поэтому даже единичные случаи неправомерного использования персональных данных становятся основанием для принятия срочных мер по усилению правовой защиты граждан», – говорит замглавы Федеральной кадастровой палаты. Эффективная законодательная база позволяет сформировать доверительную среду и соблюсти баланс между постоянным внедрением новых технологий и обеспечением конфиденциальности в постоянно развивающемся цифровом пространстве рынка недвижимости».

«Кадастровая палата по Псковской области также наделена полномочиями удостоверяющего центра», - отметила помощник директора Кадастровой палаты по Псковской области Елена Шефова . – «Мы можем выдавать электронную подпись».

Справочно:

В связи с появлением случая мошенничества в сфере сделок с недвижимостью в электронном виде, с 13 августа 2019 года вступили в силу новые правила проведения электронных сделок только с письменного согласия собственника недвижимости.

При этом закон предусматривает ряд случаев, когда для проведения сделок с недвижимостью в электронном виде не требуется специальная отметка в ЕГРН, сделанная на основании заявления собственника недвижимости. В частности, отсутствие такой отметки в ЕГРН не препятствует государственной регистрации перехода права на основании документов, представленных в орган регистрации в электронном виде, если сертификат электронной подписи выдан Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Не требуется также специального заявления от собственника, если электронный пакет документов на регистрацию сделок с его недвижимостью подает в Росреестр кредитная организация.

Заявление о возможности проведения регистрационных действий на основании электронных документов, заверенных ЭП, можно подать как в отношении всех принадлежащих физическому лицу объектов недвижимости, так и в отношении любого из них по отдельности. После подачи гражданином заявления в ЕГРН вносится соответствующая запись в срок, не превышающий пяти рабочих дней.

С одной стороны, закон минимизирует риски мошенничества и защищает собственников объектов недвижимости, с другой – учитывает уже существующие механизмы цифровизации рынка. Процедура идентификации личности перед созданием заявителю сертификата электронной подписи Кадастровой палатой проводится только при личном присутствии заявителя и представлении подлинного экземпляра основного документа, удостоверяющего его личность. Также исключена возможность получения Квалифицированного сертификата ЭП для физического лица уполномоченным лицом по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего данные полномочия.

Теги: #недвижимость #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 1 человек
31.10.2019, 10:320 Период оформления льготных проездных региональными льготниками Псковской области прекращается с 1 ноября 31.10.2019, 10:210 Невельские футболисты выступают в финале всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России» 31.10.2019, 10:101 Круглосуточный магазин на Яна Фабрициуса в Пскове изменил режим работы после вмешательства прокуратуры 31.10.2019, 09:590 В Плюсском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за незаконную рубку леса
31.10.2019, 09:520 Россиян уведомят о поступлении документов, заверенных электронной подписью 31.10.2019, 09:410 Конкурсантки «Мисс Псков 2019» посетили бьюти мастер-класс 31.10.2019, 09:321 «Росконтроль» выявил нехватку мяса в тушенке 31.10.2019, 09:190 Мужчина отравился угарным газом при пожаре в жилом доме в Бежаницком районе
31.10.2019, 09:122 Девушек сбили на Октябрьском проспекте и на улице Леона Поземского в Пскове 31.10.2019, 09:105 Зарубежный парфюм подорожает из-за новых правил маркировки 31.10.2019, 09:000 Осенняя смена лидеров проходит в лагере «Стремительный» 31.10.2019, 08:510 В WWF назвали самых популярных экзотических животных, которых россияне покупают в Сети
31.10.2019, 08:390 «Зеленый стандарт»: Минсельхоз выбрал название российского бренда экопродукции 31.10.2019, 08:300 Штрафы за езду без ОСАГО хотят повысить в семь раз 31.10.2019, 08:210 К 10 месяцам лишения свободы условно приговорили псковича за угрозу убийством 30.10.2019, 22:363 Газета, условия приватизации и свалка ртути
30.10.2019, 22:000 Петр Крупеня принял участие в работе Четвертого открытого форума прокуратуры Псковской области 30.10.2019, 21:371 ОМВД России по Псковскому району проводит отбор граждан для обучения в вузах МВД 30.10.2019, 21:210 Газовая котельная появится в «Острове-3» 30.10.2019, 21:140 Житель Локни осужден за избиение сожительницы деревянным стулом
30.10.2019, 21:000 Молодежный совет псковского Росреестра принял участие в благотворительной акции «Вторая жизнь вещам» 30.10.2019, 20:450 «Обувь шоу» состоялось в ТК «ПИК60» 30.10.2019, 20:360 Отец-должник из Опочки выплатил алименты в размере 50 тысяч рублей, побоявшись уголовной ответственности 30.10.2019, 20:190 Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя»
30.10.2019, 20:112 Здания железнодорожных вокзалов в Дно, Острове и Пыталово находятся в ненадлежащем состоянии - транспортная прокуратура 30.10.2019, 19:550 В Псковской области запрещен ввоз более 30 тонн белорусской продукции 30.10.2019, 19:493 Александр Козловский встретился с фракцией «Единой России» в областном Собрании 30.10.2019, 19:399 Игорь Савицкий о социально-экономической стратегии развития Псковской области, поддержке бизнеса и ОЭЗ «Моглино»
30.10.2019, 19:380 Обустройство пешеходной улицы Шумейко в Острове планируют включить в проект «Формирование комфортной городской среды» 30.10.2019, 19:320 Геронтоволонтеры Псковского Красного Креста встречали детей свежей выпечкой 30.10.2019, 19:160 До увеличения времени розничной продажи алкоголя в Псковской области осталось около недели 30.10.2019, 19:110 Банк «Открытие» расширяет возможности дистанционного банковского обслуживания
30.10.2019, 19:100 Освещение на улице Чапаева в Острове установят до конца года 30.10.2019, 19:070 Псковской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при эксплуатации железнодорожного переезда в Моглино 30.10.2019, 18:554 Губернатор высоко оценил ход работ в парке Победы в Острове 30.10.2019, 18:521 Псковские активисты ОНФ провели акцию по предупреждению водителей о спрятанных треногах
30.10.2019, 18:420 Ответственность за опечатки в декларациях о доходах региональных депутатов предлагается смягчить 30.10.2019, 18:401 Перед нами падали деревья - Василий Осипов рассказал о своей поездке по Псковской области во время усиления ветра 30.10.2019, 18:330 Работы по ремонту Дома офицеров в Острове могут начаться в 2021 году 30.10.2019, 18:301 Пропавшую 18-летнюю великолучанку ищет уголовный розыск
30.10.2019, 18:190 Псковичей приглашают к участию в фестивале-конкурсе ремесленной культуры «Теплая мода» 30.10.2019, 18:171 Ремонтные работы на цепных мостах Острова начнутся 1 ноября 30.10.2019, 18:110 Псковские площадки по передержке животных могут оказаться под угрозой закрытия из-за новых методических указаний правительства 30.10.2019, 18:100 О мерах государственной поддержки СОНКО в Псковской области
30.10.2019, 18:010 Завтра в Псковской области ожидается облачная погода с осадками 30.10.2019, 17:590 Более 50 населенных пунктов Псковской области остаются без электричества из-за усилившегося ветра 30.10.2019, 17:431 Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании удовлетворила заявление Всеволода Козловского о выходе из ее состава 30.10.2019, 17:341 Общественное пространство «Аллея ветеранов» сдано в эксплуатацию
30.10.2019, 17:230 Михаил Ведерников посетил сельхозпроизводство «Идаванг» в Островском районе 30.10.2019, 17:080 Псковские депутаты поддержали инициативу по снижению административной нагрузки на учителей 30.10.2019, 17:010 Пассажирским перевозкам будет посвящен завтрашний парламентский час в Псковском областном Собрании 30.10.2019, 16:550 Новый состав псковского Молодежного парламента планируют сформировать к началу 2020 года
30.10.2019, 16:500 Парламентский комитет по экономике и АПК поддержал изменения в законы, касающиеся капремонта в Псковской области 30.10.2019, 16:450 Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» провели фотосессию для «Mango» 30.10.2019, 16:366 Набраться терпения призвал Александр Котов жителей Псковской области, оставшихся без электричества из-за сильного ветра 30.10.2019, 16:350 На дороги, организацию медобслуживания и улетевшую крышу пожаловались Александру Котову жители Плюсского района
30.10.2019, 16:260 Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове 30.10.2019, 16:140 Первые 60 человек подали заявки на детский фестиваль «Кукарача» 30.10.2019, 16:041 Минфин предложил ограничить количество и стоимость гаджетов для чиновников 30.10.2019, 15:500 Законодательный комитет регионального парламента поддержал закон о вопросах гражданской обороны в Псковской области
30.10.2019, 15:450 ВТБ запускает мобильного оператора в Санкт-Петербурге 30.10.2019, 15:400 В Псковской области в рамках «Ночи искусств» пройдет около 20 мероприятий 30.10.2019, 15:350 Очередной антикоррупционный закон намерены принять в Псковской области 30.10.2019, 15:310 Как сократить очередь из невыполненных наказов избирателей, рассказал Александр Котов
30.10.2019, 15:300 В Пскове скончалась ветеран войны, одна из старейших преподавателей Псковского государственного университета Розалия Кожаринова 30.10.2019, 15:186 Михаил Иванов объяснил, зачем тратить свыше 11 млн рублей ежегодно на избирательные комиссии в Псковской области 30.10.2019, 15:170 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 30.10.2019, 15:111 Завтра псковским депутатам предстоит утвердить гимн Псковской области
30.10.2019, 14:592 Александр Котов: Мой уход с поста секретаря реготделения «Единой России» не скажется на работе в областном Собрании 30.10.2019, 14:580 Счетная палата предложила создать в России госпортал по недостроенным объектам 30.10.2019, 14:460 Росгвардия встретила участников Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» 30.10.2019, 14:460 В Норвегии заявили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО
30.10.2019, 14:390 В Пскове пройдут «книжные гастроли» 30.10.2019, 14:388 Александр Котов: По мере сил и возможностей буду помогать новому секретарю регионального отделения «Единой России» 30.10.2019, 14:340 Обвиняемые в разбойном нападении на двух жителей Локнянского района арестованы 30.10.2019, 14:300 Закон о зарплатах муниципальных служащих в Псковской области вызвал юридический спор в региональном парламенте
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.